Chỉ số bụi mịn vượt ngưỡng

Từ cuối tháng 10 và sang nửa đầu tháng 11/2026, chất lượng không khí tại Thủ đô liên tục suy giảm. Theo thống kê từ hệ thống quan trắc IQAir, vào lúc 8h30 các ngày 13, 14 và 15/11, nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận nồng độ bụi vượt ngưỡng quy chuẩn, đẩy chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên mức rất xấu và nguy hại.

Những đợt không khí chuyển sang ngưỡng xấu kéo dài khiến nhiều gia đình lựa chọn thay đổi lịch sinh hoạt. Chị Nguyễn Thu Trang (34 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy) cho biết, mỗi sáng đưa con đi học đều phải kiểm tra chỉ số AQI trên điện thoại, trang bị khẩu trang chống bụi mịn và hạn chế cho trẻ vui chơi ngoài trời vào giờ cao điểm. "Kể cả việc cho con đi chơi cuối tuần, gia đình cũng lựa chọn các trung tâm thương mại, tránh cho trẻ chơi ngoài trời quá nhiều. Bên cạnh đó, gia đình tôi vừa quyết định mua thêm một máy lọc không khí đặt ở phòng khách bên cạnh máy cũ trong phòng ngủ để yên tâm hơn", chị Trang chia sẻ.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân Thủ đô

Lý giải nguyên nhân, bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở NN&MT Hà Nội) cho biết, thời kỳ cuối năm và đầu năm sau chịu tác động mạnh của điều kiện khí tượng mùa đông - xuân với hiện tượng nghịch nhiệt, gió yếu, ít mưa và độ cao lớp hòa trộn thấp khiến chất ô nhiễm khó khuếch tán, tích tụ sát mặt đất. Trong khi đó, nguồn phát thải nội tại từ giao thông, xây dựng, bụi đường, sản xuất và đốt chất thải ngoài trời vẫn tạo áp lực lớn.

Ở góc độ chuyên môn, các chuyên gia cho rằng, ô nhiễm không khí không chỉ xuất phát từ nội tại Hà Nội mà còn chịu tác động từ hoạt động sản xuất, giao thông, xây dựng và đốt phụ phẩm nông nghiệp tại các địa phương lân cận. Khi gặp điều kiện khí tượng bất lợi, các chất ô nhiễm phát tán trên phạm vi rộng, vượt qua ranh giới hành chính của từng tỉnh, thành phố.

Rà soát công trường quy mô lớn

Để ứng phó với các đợt ô nhiễm cao điểm, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí. Trọng tâm được thành phố xác định là kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu và bụi đường.

Hà Nội trong cao điểm ô nhiễm không khí

Theo đại diện Sở NN&MT Hà Nội, cơ quan chức năng đang rà soát, phân loại công trường theo mức độ nguy cơ phát tán bụi, ưu tiên giám sát các dự án quy mô lớn đang đào đắp, phá dỡ, san nền và công trình gần khu dân cư, trường học, bệnh viện. Các chủ đầu tư, nhà thầu bắt buộc phải che chắn công trường, phun nước dập bụi, bố trí hệ thống rửa xe và tuyệt đối không cho phương tiện chưa bảo đảm vệ sinh rời công trường.

Ngày 16/11, Sở NN&MT Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị Sở NN&MT 7 tỉnh, thành phố gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quảng Ninh phối hợp triển khai Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường. Hà Nội đề xuất xây dựng cơ chế kết nối lâu dài có đầu mối, chia sẻ dữ liệu quan trắc, danh mục nguồn thải và quy trình ứng phó chung, đồng thời giám sát chặt các điểm nóng phát thải tại khu vực giáp ranh.

"Hà Nội là trung tâm của Vùng Thủ đô. Vì vậy, thành phố phải đi đầu trong kiểm soát các nguồn phát thải thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chủ động kết nối, thúc đẩy trách nhiệm của các địa phương trong những vấn đề môi trường chung", đại diện Sở NN&MT Hà Nội nhấn mạnh.

Tại cuộc họp Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về giải quyết ô nhiễm môi trường ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu tất cả công trình, kể cả nhà dân, phải đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải khi vận chuyển. Thành phố yêu cầu chính quyền xã, phường tăng cường kiểm tra, kiên quyết đình chỉ thi công các công trình vi phạm quy định vệ sinh môi trường, kể cả công trình cấp bách.

Cùng với siết chặt quản lý xây dựng, Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng tần suất quét, hút bụi, rửa đường tại các tuyến giao thông trọng điểm và ngăn chặn triệt để tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ ngoài trời.

Đối với bài toán rác thải sinh hoạt, thành phố đặt mục tiêu chấm dứt chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, chuyển sang công nghệ đốt và thay thế xe thu gom rác kiểu cũ bằng xe có cửa nạp bên hông, tay gắp tự động. Về lâu dài, Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, triển khai vùng phát thải thấp, không cấp phép đầu tư mới cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm và xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ với các cơ sở hiện hữu.