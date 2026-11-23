Quốc hội vừa thông qua quy định mới mở đường cho việc tính tiền điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường, nhưng thời điểm áp dụng và mức giá cụ thể vẫn phụ thuộc vào lộ trình triển khai.

Câu 1: Luật Điện lực sửa đổi vừa thông qua sáng 21/11/2026 bổ sung cơ chế tính tiền điện sinh hoạt mới nào?

A. Tính giá bán lẻ điện theo ba khung giờ: cao điểm, thấp điểm và bình thường ✔

B. Áp dụng duy nhất một mức giá cố định cho toàn bộ sản lượng điện tiêu thụ

C. Miễn phí hoàn toàn tiền điện cho các hộ gia đình dùng dưới 100 kWh/tháng

D. Tính giá bán lẻ điện theo khu vực địa lý thay vì tổng sản lượng sử dụng

Giải thích:

Theo Luật Điện lực sửa đổi thông qua ngày 21/11/2026 (điểm c khoản 3 Điều 50), cơ chế giá bán lẻ điện theo ba khung giờ (cao điểm, thấp điểm, bình thường) được bổ sung cho nhóm sinh hoạt. Khi triển khai, hóa đơn sẽ phụ thuộc cả sản lượng lẫn thời điểm dùng điện.

Đáp án đúng là: A. Tính giá bán lẻ điện theo ba khung giờ: cao điểm, thấp điểm và bình thường

Câu 2: Điều kiện để áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ trong thực tế là gì?

A. Mọi hộ gia đình phải tự đăng ký thay thế công tơ điện tử trong vòng 30 ngày

B. Phải có lộ trình do Thủ tướng quyết định và đáp ứng điều kiện kỹ thuật ✔

C. Chỉ áp dụng riêng cho các hộ gia đình có hóa đơn trên 2 triệu đồng/tháng

D. Bắt buộc áp dụng đồng loạt cho toàn bộ hộ dân trên cả nước ngay từ 1/1/2027

Giải thích:

Luật mới chỉ tạo cơ sở pháp lý ban đầu chứ chưa áp dụng ngay. Bộ Công Thương sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lộ trình triển khai, đồng thời hạ tầng đo đếm phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật tương ứng thì mới áp dụng vào thực tế.

Đáp án đúng là: B. Phải có lộ trình do Thủ tướng quyết định và đáp ứng điều kiện kỹ thuật

Gia đình sử dụng nhiều điện trong khung giờ có mức giá cao có thể chịu chi phí lớn hơn so với gia đình chuyển được một phần nhu cầu sang khung giờ có mức giá thấp, tùy theo biểu giá được ban hành. (Ảnh: ĐSPL)

Câu 3: Khi Luật Điện lực sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/6/2027, tiền điện của hộ gia đình có tính theo giờ ngay không?

A. Bắt buộc chuyển sang tính giá theo giờ ngay từ ngày 1/6/2027

B. Chỉ áp dụng tính theo giờ từ ngày 1/6/2027 tại các đô thị loại I

C. Chưa thay đổi ngay, tiếp tục tính theo biểu giá sinh hoạt hiện hành ✔

D. Tự động chuyển sang biểu giá điện hai thành phần từ ngày 1/7/2027

Giải thích:

Mốc hiệu lực của Luật từ ngày 1/6/2027 không đồng nghĩa hộ dân phải tính tiền điện theo giờ ngay lập tức. Trong thời gian chưa có lộ trình và biểu giá theo giờ chính thức, các gia đình vẫn tiếp tục thanh toán theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang hiện hành.

Đáp án đúng là: C. Chưa thay đổi ngay, tiếp tục tính theo biểu giá sinh hoạt hiện hành

Câu 4: Biểu giá điện sinh hoạt hiện hành (áp dụng từ ngày 1/11/2026 theo Quyết định 2892/QĐ-BCT) có bao nhiêu bậc?

A. Biểu giá gồm 4 bậc sản lượng tiêu thụ

B. Biểu giá gồm 5 bậc sản lượng tiêu thụ ✔

C. Biểu giá gồm 6 bậc sản lượng tiêu thụ

D. Biểu giá đồng giá 1 bậc duy nhất

Giải thích:

Theo Quyết định 2892/QĐ-BCT áp dụng từ ngày 1/11/2026, biểu giá điện sinh hoạt được rút gọn từ 6 bậc xuống còn 5 bậc sản lượng. Giá thấp nhất (bậc 1 cho 100 kWh đầu) là 1.901 đồng/kWh và cao nhất (bậc 5 từ 701 kWh trở lên) là 3.844 đồng/kWh chưa tính VAT.

Đáp án đúng là: B. Biểu giá gồm 5 bậc sản lượng tiêu thụ

Câu 5: Người hay dùng điều hòa, máy giặt buổi tối cần làm gì trước quy định giá điện theo giờ?

A. Phải ngừng ngay việc dùng thiết bị điện buổi tối để tránh bị phạt giá cao

B. Toàn bộ khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ mặc nhiên bị tính là giờ cao điểm

C. Chưa cần thay đổi thói quen ngay vì chưa có quy định khung giờ, biểu giá cụ thể ✔

D. Sử dụng điện vào buổi tối hiện tại đang bị tính đắt gấp đôi ban ngày

Giải thích:

Hiện biểu giá bậc thang không phân biệt giờ dùng điện, và cơ chế giá theo giờ cũng chưa có biểu giá hay khung giờ cụ thể (không mặc định cả buổi tối là giờ cao điểm). Người dân chưa cần thay đổi đột ngột thói quen sinh hoạt mà tiếp tục dùng điện tiết kiệm.

Đáp án đúng là: C. Chưa cần thay đổi thói quen ngay vì chưa có quy định khung giờ, biểu giá cụ thể



