Bước vào tuần cuối cùng trọn vẹn của tháng 11, nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ nhịp sống và công việc đang trở nên bận rộn hơn. Những dự án cần hoàn thành trước tháng 12, các khoản thu chi cuối năm hay những kế hoạch từng trì hoãn đều cần được sắp xếp lại. Đây cũng là thời điểm không ít người mong đợi một chút may mắn để mọi việc diễn ra suôn sẻ, tiền bạc có thêm khoản tích lũy và những nỗ lực suốt thời gian qua bắt đầu mang đến kết quả xứng đáng. Theo quan niệm tử vi phương Đông, tuần từ ngày 23/11 đến 29/11/2026 có những chuyển biến đáng chú ý về vận khí, đặc biệt đối với ba con giáp này.

Xét theo lịch vạn niên, tuần này bắt đầu bằng ngày Tân Sửu, tức Rằm tháng Mười âm lịch, và kết thúc vào ngày Đinh Mùi, thuộc tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Sự xuất hiện của những ngày có quan hệ tam hợp, lục hợp với từng tuổi được xem là yếu tố thuận lợi trong cách luận giải tử vi truyền thống. Tuy nhiên, may mắn không nhất thiết đồng nghĩa với việc tiền bạc tự nhiên tìm đến hay mọi khó khăn đều biến mất. Đôi khi, vận tốt đơn giản là công việc đang bế tắc bỗng tìm được hướng giải quyết, một lời đề nghị hợp tác xuất hiện đúng lúc hoặc khoản tiền tưởng còn phải chờ đợi lại được thanh toán sớm hơn dự kiến.

Tuổi Hợi: Vận khí khởi sắc, công việc có người hỗ trợ, tiền bạc dần về túi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp có nhiều tín hiệu tích cực trong tuần từ 23/11 đến 29/11. Tháng Kỷ Hợi tạo nên bối cảnh đáng chú ý đối với bản mệnh, trong khi ngày Nhâm Dần 24/11 và ngày Đinh Mùi 29/11 lần lượt có quan hệ lục hợp, tam hợp với tuổi Hợi. Theo quan niệm dân gian, những yếu tố này thường được liên hệ với khả năng gặp thuận lợi trong giao tiếp, hợp tác và giải quyết công việc. Sau một khoảng thời gian phải tự mình xoay xở nhiều vấn đề, tuổi Hợi được kỳ vọng có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh, đặc biệt trong các nhiệm vụ cần phối hợp hoặc đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

Về sự nghiệp, người làm công ăn lương có thể nhận thấy những công việc từng chậm tiến độ bắt đầu có hướng tháo gỡ. Một cuộc trao đổi với cấp trên, sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc việc tìm được cách tiếp cận mới có thể giúp bản mệnh giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Đây cũng là thời điểm phù hợp để tuổi Hợi chủ động trình bày ý tưởng, hoàn thiện hồ sơ hoặc đề xuất những phương án cải thiện hiệu suất làm việc. Với người kinh doanh, vận khí tích cực có thể thể hiện qua những cuộc thương lượng thuận lợi, khách hàng cũ quay lại hoặc cơ hội nối tiếp các mối hợp tác từng bị gián đoạn. Tuy vậy, kết quả tốt vẫn phụ thuộc vào chất lượng công việc và sự chuẩn bị của mỗi người, thay vì chỉ trông chờ vào yếu tố may mắn.

Đáng chú ý, phương diện tài lộc của tuổi Hợi được dự báo có cơ hội cải thiện theo hướng khá thực tế. Những khoản thanh toán còn chậm, công nợ đã trao đổi từ trước hoặc tiền thu từ công việc phụ có thể trở thành vấn đề được ưu tiên giải quyết trong tuần. Đối với người làm kinh doanh tự do, việc chăm sóc khách hàng cũ và rà soát các hợp đồng đang triển khai có thể mang lại hiệu quả tốt hơn so với vội vàng mở rộng sang những lĩnh vực chưa quen thuộc. Ngày 29/11, tức ngày Đinh Mùi, được xem là mốc có quan hệ tam hợp với tuổi Hợi, thích hợp về mặt chiêm nghiệm để tổng kết thành quả và chuẩn bị kế hoạch tài chính cho tháng tiếp theo. Riêng ngày 27/11 là ngày Ất Tỵ, có địa chi xung Hợi, bản mệnh nên thận trọng hơn khi xử lý những vấn đề liên quan đến tiền bạc hoặc cam kết quan trọng.

Có thể nói, may mắn lớn nhất của tuổi Hợi trong tuần này không phải cơ hội làm giàu bất ngờ, mà là khả năng nhìn thấy thành quả từ những việc đã kiên trì theo đuổi. Nếu biết tận dụng các mối quan hệ tốt đẹp, làm việc có kế hoạch và chủ động nắm bắt thời cơ, bản mệnh có thể khép lại tháng 11 với tâm thế nhẹ nhõm và vững vàng hơn.

Tuổi Tuất: Nỗ lực bắt đầu được ghi nhận, cơ hội kiếm thêm tiền xuất hiện

Nếu tuổi Hợi có lợi thế về sự hỗ trợ và hợp tác, thì điểm sáng của tuổi Tuất lại nằm ở khả năng tạo ra kết quả từ chính năng lực của mình. Trong tuần này, ngày Nhâm Dần 24/11 và ngày Bính Ngọ 28/11 thuộc hai địa chi nằm trong bộ tam hợp Dần - Ngọ - Tuất, trong khi ngày Quý Mão 25/11 có quan hệ lục hợp với tuổi Tuất. Đây là những yếu tố được xem là thuận lợi theo cách luận giải địa chi truyền thống, đặc biệt với những công việc đòi hỏi sự chủ động, quyết đoán và khả năng xây dựng quan hệ.

Tuổi Tuất vốn thường được gắn với hình ảnh người làm việc có trách nhiệm, coi trọng uy tín và không dễ bỏ cuộc giữa chừng. Thời gian vừa qua, có thể bản mệnh đã phải dành nhiều công sức cho những nhiệm vụ chưa mang lại kết quả ngay lập tức. Tuần mới mở ra cơ hội để các nỗ lực ấy được nhìn nhận rõ hơn. Một dự án hoàn tất đúng hạn, thành tích làm việc được cấp trên ghi nhận hoặc lời giới thiệu từ người từng hợp tác có thể tạo thêm lợi thế cho bản mệnh. Đặc biệt, những người đang muốn tìm công việc mới, đàm phán trách nhiệm hoặc mở rộng mạng lưới khách hàng nên chuẩn bị kỹ thông tin, bởi cơ hội có thể đến thông qua những cuộc trao đổi tưởng chừng rất bình thường.

Về tài lộc, tuổi Tuất được dự báo có khả năng đón những khoản thu gắn trực tiếp với công sức đã bỏ ra. Đó có thể là tiền thưởng theo hiệu quả, một dự án phụ được thanh toán hoặc cơ hội nhận thêm công việc phù hợp với chuyên môn. Người kinh doanh có thể tận dụng thời gian này để chăm sóc các mối quan hệ hợp tác, hoàn tất đơn hàng và rà soát những nguồn doanh thu đang có. Ngày 25/11, tức ngày Quý Mão, được xem là một trong những mốc có quan hệ địa chi thuận lợi với tuổi Tuất, phù hợp để chủ động trao đổi về quyền lợi, kế hoạch hợp tác hoặc tiến độ thanh toán. Ngược lại, ngày 26/11 là ngày Giáp Thìn, Thìn - Tuất thuộc cặp lục xung, nên bản mệnh cần tránh nóng vội, đặc biệt khi có bất đồng liên quan đến tiền bạc.

Điều tuổi Tuất cần chú ý là không nên vì thấy vận trình thuận lợi mà lập tức nhận quá nhiều trách nhiệm hoặc đặt kỳ vọng quá cao vào những khoản thu chưa chắc chắn. Cơ hội kiếm tiền chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm khả năng kiểm soát công việc, chi phí và thời gian. Với tuổi Tuất, tuần mới có thể là giai đoạn công sức bắt đầu được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, giúp bản mệnh vừa củng cố vị thế trong công việc, vừa cải thiện nguồn thu nhập trước khi bước sang tháng 12.

Tuổi Mùi: Đầu tuần cần bình tĩnh, càng về cuối càng có cơ hội đón lộc

Tuổi Mùi là con giáp có vận trình mang tính chuyển biến khá rõ trong tuần này. Theo quan hệ địa chi, Mùi nằm trong bộ tam hợp Hợi - Mão - Mùi, vì vậy tháng Kỷ Hợi cùng ngày Quý Mão 25/11 tạo nên những yếu tố thuận lợi trong cách luận giải tử vi. Đặc biệt, ngày Bính Ngọ 28/11 có quan hệ lục hợp với tuổi Mùi, được xem là một điểm sáng đáng chú ý. Tuy nhiên, ngày đầu tuần 23/11 là ngày Tân Sửu, thuộc cặp xung Sửu - Mùi, nên bản mệnh không nên quá vội vàng trong những quyết định quan trọng.

Về công việc, tuổi Mùi có thể khởi đầu tuần mới với khá nhiều việc cần sắp xếp. Một số nhiệm vụ tồn đọng, những yêu cầu phát sinh hoặc sự khác biệt trong cách làm việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy áp lực. Thế nhưng, thay vì cố gắng giải quyết tất cả cùng lúc, tuổi Mùi nên ưu tiên những vấn đề thực sự cần thiết và phân chia thời gian hợp lý. Từ giữa tuần, mọi việc được kỳ vọng dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Người làm công ăn lương có thể nhận được sự phối hợp tích cực từ đồng nghiệp, trong khi người kinh doanh có cơ hội cải thiện tiến độ bán hàng, xử lý công nợ hoặc hoàn thiện những kế hoạch chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Phương diện tài chính cũng có nhiều điều đáng mong chờ, nhưng không nhất thiết đến từ những khoản tiền lớn bất ngờ. Với tuổi Mùi, vận may có thể thể hiện ở việc kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn, tìm được nguồn hàng có lợi, tiết kiệm một khoản chi phí hoặc nhận thêm thu nhập từ công việc quen thuộc. Những người đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh nên dành thời gian kiểm tra dòng tiền, xác định mức vốn phù hợp và tránh quyết định chỉ vì thấy người khác đang kiếm được lợi nhuận. Ngày 28/11, tức ngày Bính Ngọ, là thời điểm có quan hệ lục hợp với tuổi Mùi; theo quan niệm truyền thống, đây là mốc thuận lợi để gặp gỡ, trao đổi và củng cố các mối quan hệ hợp tác. Tuy nhiên, các giao dịch tài chính vẫn cần dựa trên điều khoản rõ ràng và đánh giá rủi ro thực tế.

Một điểm sáng khác của tuổi Mùi là khả năng nhận được sự ủng hộ từ những người thân thiết. Đôi khi, một lời khuyên từ người có kinh nghiệm hoặc sự giới thiệu đúng lúc có thể giúp bản mệnh tìm thấy hướng đi mới mà trước đó chưa nghĩ tới. Điều quan trọng là tuổi Mùi cần tự tin hơn vào khả năng của mình, không vì những trở ngại đầu tuần mà bỏ dở kế hoạch đang có triển vọng. Càng về cuối tuần, tuổi Mùi càng có cơ hội lấy lại nhịp làm việc ổn định, nhìn rõ những nguồn thu có thể phát triển và chuẩn bị tốt hơn cho tháng cuối cùng của năm 2026.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.