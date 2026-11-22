Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, dự thảo Luật gồm 2 Điều, quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành. Trọng tâm tiếp thu chỉnh lý, tập trung vào mở rộng đối tượng tham gia, quyền và nghĩa vụ của các bên, đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội và một số vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức thực hiện chính sách.

Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng: Giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung nêu trên trong lần sửa đổi này.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới.

Về nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm xã hội và các bên liên quan, tiếp thu ý kiến của nhiều ĐBQH, Chính phủ báo cáo Quốc hội:

Một là, chỉnh lý sửa đổi khoản 2 Điều 46 và khoản 2 Điều 60 cho phù hợp với pháp luật về Công đoàn.

Hai là, chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung Điều 82 và Điều 115 để khẳng định quyền được thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người thụ hưởng và trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Các ĐBQH tham dự phiên họp

Ba là, về đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, tiếp thu ý kiến nhiều ĐBQH và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất chỉnh lý dự thảo Luật như: Bổ sung nguyên tắc bảo toàn vốn và minh bạch tại khoản 1 Điều 121, bảo đảm hoạt động đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội phải an toàn, bảo toàn vốn, bền vững, hiệu quả và minh bạch. Chỉnh lý khoản 4 Điều 122 theo hướng giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa danh mục cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ, bảo đảm các nguyên tắc đầu tư theo quy định của luật. Đồng thời, trong quá trình sửa đổi Nghị định 212, Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu quy định tiêu chí có chất lượng tốt, an toàn đối với các ngân hàng được bổ sung vào danh mục đầu tư được xem xét nhận tiền gửi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, cần hoàn thiện các quy định tại nghị định, làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong hoạt động đầu tư quỹ phải bảo đảm tuân thủ Điều 121 của Luật Bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm mô hình quản lý hành chính mới khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù trực thuộc Bộ Tài chính, không còn là cơ quan thuộc Chính phủ.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội với tỷ lệ 100% ĐBQH tán thành

Ngoài ra, còn các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm như: thủ tục thực hiện và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cần quan tâm đến đối tượng yếu thế, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa; rà soát các giải pháp khắc phục chậm đóng, trốn đóng; trách nhiệm của người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội khi chậm nộp, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của người lao động; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ kinh chủ hộ kinh doanh.

Đối với những nội dung trên, các cơ quan của Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội rà soát, chỉnh lý phù hợp. Đồng thời, Chính phủ đã làm rõ trong báo cáo gửi Quốc hội để cung cấp thêm thông tin tới các ĐBQH về kết quả sau hơn một năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Một số nội dung sẽ được rà soát, xử lý tại các văn bản dưới luật, nhất là trong quá trình xây dựng các nghị định hướng dẫn luật và trong công tác thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Với kết quả biểu quyết như trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội