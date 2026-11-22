Danh mục bổ sung này ban hành kèm Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023. Mục I của danh mục dành cho ngành xây dựng (xây lắp), gồm 14 nghề, công việc ghi ở điều kiện lao động loại V và 29 nghề, công việc ghi ở điều kiện lao động loại IV.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Nhóm loại V phần lớn là việc trong hầm, ngầm. Nhóm loại IV gồm nhiều việc trên công trường thông thường. Một số tên nghề, công việc được ghi trong danh mục như sau.

Tên nghề hoặc công việc Điều kiện lao động Gia công, lắp dựng cốt thép trong hầm, ngầm Loại V Thi công đổ bê tông công trình hầm, ngầm Loại V Xây gạch, đá, trát, ốp, lát trong công trình hầm, ngầm Loại V Lái máy xúc dung tích gầu từ 4m³ trở lên trong lĩnh vực xây dựng Loại V Lái xe vận tải, có trọng tải 20 tấn trở lên trong lĩnh vực xây dựng Loại V Gia công, lắp dựng cốt thép công trình Loại IV Đổ bê tông công trình Loại IV Vận hành cần trục tháp hoặc vận thăng hoặc sàn treo Loại IV Xây gạch, đá, trát, ốp, lát tường công trình cao trên 6m Loại IV Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, thiết bị, cấu kiện tại công trường thi công xây dựng Loại IV Hàn điện, hàn hơi trong lĩnh vực xây dựng Loại IV Lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn trong lĩnh vực xây dựng Loại IV

Nhiều dòng trong danh mục kèm điều kiện về độ cao, trọng tải hay nơi làm việc, như xây trát tường công trình cao trên 6m, lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn (loại IV) và từ 20 tấn trở lên (loại V). Mục I không có dòng nào cho lái xe vận tải dưới 7 tấn. Người lao động cần đối chiếu đúng công việc mình làm hằng ngày với từng dòng, không chỉ với tên ngành.

Cả hai nhóm loại V và loại IV đều được tính vào điều kiện nghỉ hưu sớm. Điểm b khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cho người có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm nghề, công việc thuộc danh mục được hưởng lương hưu ở tuổi thấp hơn, theo bảng tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Ngoài ngành xây dựng, cùng Thông tư còn bổ sung 4 nghề, công việc thuộc ngành vận tải và 5 nghề, công việc thuộc lĩnh vực thương binh và xã hội. Danh mục chính vẫn là danh mục kèm Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH.

Công nhân nên đề nghị doanh nghiệp ghi đúng tên nghề, công việc theo danh mục trong hợp đồng lao động và hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội, vì đây là căn cứ để cộng đủ 15 năm.