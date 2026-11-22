Chiều 21/11, tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, báo chí đặt câu hỏi về kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được một số đại biểu Quốc hội nêu trong quá trình thảo luận dự án Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, một số đại biểu đề nghị xem xét giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng từ đủ 65 tuổi.

Báo chí đề nghị làm rõ định hướng và lộ trình của Quốc hội trong việc từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu kiến nghị trên chưa được thông qua.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Trả lời, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết 28 của Trung ương, trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi.

Một trong những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi.

“ Trợ cấp xã hội nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, bảo đảm an sinh xã hội cho tuổi già và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay ”, ông Khảm giải thích.

Do đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Ông Lê Văn Khảm nêu rõ, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước từng thời kỳ, khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như đề xuất của các đại biểu.