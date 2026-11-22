Ngày 20/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo TTXVN, tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trần Văn Cư sinh năm 1974, quê quán xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Cử nhân Quân sự.



Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trao quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Trần Văn Cư

Trước đó vào sáng 19/11, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố Quyết định số 432-QĐNS/TW ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Trần Hữu Ích (sinh năm 1977, quê TP. Đà Nẵng) từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Tháng 9/2026, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tuyên Quang, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư cũng chỉ định các ông, bà: Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Bùi Danh Đại - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng; Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.