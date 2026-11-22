Nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh trật tự, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 392 ngày 20/10/2026 sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh trật tự. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026.

Công an cấp xã được giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Theo quy định mới, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vềan ninh trật tựT được phân định theo từng nhóm cơ sở kinh doanh. Trong đó, Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cùng một số ngành, nghề khác như: kinh doanh dịch vụ xoa bóp, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ lưu trú từ 29 phòng cho thuê trở xuống, kinh doanh dịch vụ in, kinh doanh các loại pháo (trừ pháo nổ) và một số trường hợp khác theo quy định.

Việc phân cấp này góp phần đưa thủ tục hành chính đến gần người dân, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke cần lưu ý:

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Ngoài ra, chủ cơ sở cần chủ động quản lý nhân viên, khách hàng và hoạt động kinh doanh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát sinh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Khi được yêu cầu, chủ cơ sở cần phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Mỗi cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức tự quản, chủ động phòng ngừa vi phạm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an TP Cần Thơ