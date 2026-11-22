Khoảng 2h00’ ngày 21/11/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ. Thu giữa 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan.

Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hưng (sinh năm 1999, quê quán ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; hiện đang thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình). Lê Xuân Hưng đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù từ ngày 29/4/2024.

Đối tượng Lê Xuân Hưng bị Cơ quan Công an điều tra, bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguồn cung cấp cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan. Lê Xuân Hưng có nhiệm vụ nhận cần sa được vận chuyển từ Thái Lan về cất giấu, sau đó chia nhỏ và mang đi giao cho khách mua theo chỉ đạo của đối tượng ở Thái Lan và nhận tiền để chia nhau.

Ảnh: Bộ Công an Ảnh: Bộ Công an Ma túy dưới dạng cần sa được các đối tượng ngụy trang tinh vi trong các xô bột giặt nhập ngoại để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng

Công cụ để đối tượng Lê Xuân Hưng chia nhỏ, đóng gói cần sa. Ảnh: Bộ Công an

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an