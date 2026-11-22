Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Văn Nam (SN 1989, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo tài liệu điều tra , ngày 25/8, Thái Văn Nam lên mạng xã hội để đặt mua một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Đến ngày 10/9, Nam mang giấy tờ giả này đến một tiệm cầm đồ tại thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để cầm cố.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giữ Thái Văn Nam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại đây, đối tượng dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố với số tiền 25 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Nam đã tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, Thái Văn Nam đã có 3 tiền án và chưa được xóa án tích. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.