Dự báo khu vực miền Bắc sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất ban ngày lên tới 26-29 độ, riêng vùng núi dưới 26 độ.

Từ đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt nhanh với nhiệt độ thấp nhất xuống 17-20 độ, vùng núi 14-16 độ.

Sang ngày 24/11, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng ở miền Bắc, trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Trong hai ngày 24-25/11, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, vùng núi dưới 20 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất 27-29 độ. Từ đêm nay trời chuyển mưa, mưa rào, nền nhiệt giảm xuống còn 18-20 độ, gió đông bắc cấp 2-3.

Miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm nay (23/11).

Dự báo ngày 24/11, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Trong hai ngày 24-25/11, nhiệt độ thấp nhất Thủ đô phổ biến 14-16 độ, cao nhất 18-20 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ ngày 24/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hoá đến Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/11, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 21-23 độ.

Quảng Trị và Huế trong các ngày 24-26/11, có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Trời chuyển lạnh. Dự báo đợt mưa này còn tiếp tục sau ngày 26/11 và diễn biến phức tạp.

Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ khoảng 27-29/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay trời ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.