Gần đây, trên các trang giao dịch bất động sản xuất hiện rầm rộ thông tin rao bán cắt lỗ căn hộ với những lời rao hấp dẫn: “Cần tiền bán gấp…”, “ Cắt lỗ chung cư”, “Bán cắt lỗ gấp...”. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ thì thực hư câu chuyện này lại không như những lời rao bán.

Chung cư đua nhau rao cắt lỗ

Chị Nguyễn Mai Anh (phường Khương Đình, Hà Nội) chia sẻ, cách đây khoảng 1 tháng, chị đọc trong một group chuyên bán chung cư ở Hà Nội, thấy thông tin 1 căn hộ 63m2, chủ đang cần tiền cắt lỗ 400 triệu đồng. Thấy mức giá giảm sâu, chị Mai Anh liền liên hệ theo số điện thoại người đăng tin.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, chị Mai Anh mới biết, người đăng tin là môi giới và căn hộ 63m2 đang cắt lỗ vừa có người đặt cọc, nên môi giới hướng chị sang một căn hộ khác cùng vị trí cũng ở dự án này. Tuy nhiên, mức giá không hề rẻ.

“ Môi giới nói với tôi, căn hộ kia giá giảm quá tốt nên vừa đăng tin lên là có khách chốt luôn. Các căn hộ tại dự án này có vị trí đẹp, diện tích nhỏ, tổng tiền vừa phải nên đăng lên thường là có khách chốt luôn. Căn bạn ấy vừa giới thiệu với tôi nếu không nhanh cũng sẽ có khách mua ”, chị Mai Anh kể.

Cũng theo chị, từ hôm có thông tin liên hệ của chị, ngày nào môi giới này cũng gọi điện, gửi tin nhắn thông tin các căn hộ tại nhiều dự án để mời chào chị.

Cẩn trọng với chiêu ‘cắt lỗ’ bất động sản nửa tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

“ Tôi có nhu cầu mua nhà, nhưng phải có mức giá hợp lý tôi mới mua. Chứ giá cao quá tôi không thể mua được vì gia đình tôi phải vay tiền ngân hàng ”, chị Mai Anh chia sẻ.

Chị Mai Anh cũng cho biết, thực chất đăng tin giá giảm sâu chỉ là chiêu thức để môi giới tìm khách. Lúc đầu chị còn tin căn hộ này đã được bán, nhưng sau đó chị thấy môi giới này cũng đăng thông tin cắt lỗ nhiều căn hộ trên nhiều nhóm khác, nên căn hộ này chỉ là “miếng mồi nhử” để tiếp cận khách hàng.

Tương tự như chị Mai Anh, anh Trần Văn Linh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho biết, tháng 5 năm nay, anh định mua căn hộ 80m2 ở quận Hoàng Mai (cũ) được môi giới rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, cắt lỗ 500 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2025.

Theo môi giới do chủ nhà đang cần tiền gấp để kinh doanh nên phải bán cắt lỗ. Trước đó, căn hộ được rao bán từ giữa năm 2024 với giá 6,5 tỷ đồng, sau đó cuối năm 2024 hạ 400 triệu đồng, còn 6,1 tỷ đồng. Đến nay căn hộ hạ giá lần thứ hai còn 5,6 tỷ đồng.

Mới đọc qua thông tin thì thấy đây là mức hạ giá khá hấp dẫn khi căn hộ giảm tới 500 triệu đồng.

Nhưng khi đi thực tế tại dự án, khách hàng mới phát hiện vì giá giao dịch ở đây chỉ khoảng 5,2 - 5,5 tỷ đồng cho căn hộ 80m2.

Anh Linh cho biết, khi anh đi tìm hiểu kỹ thông tin mới được biết, chủ nhà thực tế là nhà đầu tư, mua nhiều căn hộ tại dự án này. Họ không chịu áp lực gì về tiền bạc, nên lúc rao bán đã để giá “trên trời”, rồi đến khi không có người mua thì giảm dần. Thực chất là họ cắt lãi, chứ không phải cắt lỗ.

“Nếu khách nào thấy giá giảm mạnh xuống tiền mua là lập tức lỗ 300 triệu đồng so với thực tế”, anh Linh cho hay.

Theo anh Đồng Anh Tuấn, môi giới nhà đất lâu năm tại Hà Nội, trong quảng cáo rao hàng, nếu chỉ đăng tin đơn thuần: “Bán đất ở vị trí A, diện tích B” thì chắc chắn rất ít người mua quan tâm. Nhưng nếu thông tin đánh vào tâm lý của khách hàng như giá rẻ, cắt lỗ thì chắc chắn nhiều người nghĩ rằng họ có thể mua được mảnh đất giá hời. Dù thông tin đăng tải là ảo, nhưng để câu khách hàng, môi giới sẽ coi đấy chiêu trò không thể thiếu.

Ngoài ra, theo anh Tuấn, trên thị trường hiện nay còn xuất hiện chiêu trò mới là các nhà đầu tư ôm nhiều căn hộ, sau đó rao bán giá trên trời, rồi giảm dần về gần mức giá muốn bán, tạo tâm lý căn hộ này đang có mức giá giảm hấp dẫn. Thực tế, có những căn cắt lỗ tới 5 lần nhưng giá vẫn cao hơn giá thực tế 100- 200 triệu đồng.

Bóc chiêu “cắt lỗ” bất động sản

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội chia sẻ, trong quảng cáo rao hàng, nếu chỉ đăng tin đơn thuần: “Bán đất ở vị trí A, diện tích B” thì chắc chắn rất ít người mua quan tâm. Nhưng nếu thông tin đánh vào tâm lý của khách hàng như giá rẻ, “cắt lỗ” thì chắc chắn nhiều người nghĩ rằng họ có thể mua được mảnh đất giá hời.

“ Đối với môi giới hay nhà đầu tư khi bán hàng, việc đầu tiên của họ là tìm được khách hàng đang có nhu cầu để gọi điện kết nối trước hết. Sau đó, họ mới có cơ hội tư vấn, giới thiệu về mảnh đất cần bán cho khách hàng ”, ông Điệp nói.

Phân tích vấn đề trên, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, trên thị trường, ai cũng muốn mua căn hộ “cắt lỗ”.

Theo ông Quang, hiện nay các nhà đầu tư lớn trên thị trường đã sẵn sàng mua bất động sản “cắt lỗ” 10-20% nhưng không mua được bao nhiêu. Vì thực tế, ít ai “cắt lỗ”, họ chỉ “cắt lỗ” ở mức 5-10% chứ hơn thì chưa thấy.

Nhiều tin rao bán cắt lỗ là tin ảo. (Ảnh: AI).

Vị chuyên gia này nói rằng, muốn biết một bất động sản nào có “cắt lỗ” hay không, chúng ta phải liên tục quan sát thị trường chứ không có cách nào khác. Ví dụ, người ta nói sản phẩm này trước đây họ bán 1,1 tỷ nhưng giờ “cắt lỗ” còn 1 tỷ. Nhưng thực chất căn hộ này chỉ có giá 800-900 triệu đồng, 1 tỷ là mức giá vẫn có lãi.

GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng chia sẻ, thực tế, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, việc giảm giá vào cuối năm không phải là không có, nhưng không phải tất cả đều là giảm giá thực tế. Nhiều khi, các chủ nhà chỉ muốn tạo ra một hiệu ứng tâm lý để thu hút người mua, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua nhà của người dân tăng cao.

Ông Võ cũng khuyến cáo, nếu các nhà đầu tư đang có áp lực về thanh khoản, họ có thể sẽ đưa ra mức giá thấp hơn để bán nhanh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tất cả các giao dịch đều có thể mua được với giá rẻ như quảng cáo, ông Võ nhấn mạnh.

Nhận định về vấn đề này, ông Giang Anh Tuấn, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tuấn Anh cho hay, đa số thông tin rao bán cắt lỗ, giảm sâu là những chiêu trò của môi giới. Khách hàng chỉ cần đối chiếu thực tế thì thấy ngay giá bán cắt lỗ vẫn ngang bằng với giá bán trên thị trường, thậm chí cao hơn, chứ rất hiếm khi khách mua được căn giảm giá sâu thực sự vì những căn này, các môi giới và nhà đầu tư ruột sẽ bỏ tiền ra “ôm” ngay.

Ngoài ra, việc đưa thông tin cắt lỗ còn là chiêu câu khách của môi giới. Khi người mua gọi tới, họ sẽ biết nhu cầu và mong muốn của khách nên tìm cách giới thiệu các căn hộ khác, thậm chí có trường hợp còn thông báo với khách hàng là rao nhầm giá.

“ Giá nhà thời gian tới khó giảm do chi phí đầu vào tại các dự án cũng tăng không ngừng từ giá đất, vật liệu xây dựng đến nhân công...càng góp phần đẩy giá nhà tăng cao hơn. Khi nhu cầu ngày càng tăng, giá nhà tại khu vực trung tâm hay những nơi thuận tiện giao thông, y tế, tiện ích...thậm chí tăng cao hơn, vì vậy khó có sản phẩm cắt lỗ sâu ”, ông Giang Anh Tuấn phân tích.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc chi nhánh CBRE Hà Nội cũng cho rằng, hiện các tin rao “cắt lỗ” chỉ là chiêu trò bán hàng nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Thực tế, khi trừ đi phần ưu đãi ban đầu như chiết khấu, nhiều căn chỉ giảm lãi chứ không phải lỗ.

“ Chiêu trò này gây nhiễu loạn, khiến người mua nhà không đạt được mục tiêu tìm kiếm sản phẩm hợp lý ,” bà An nhận định. Bà An cũng lưu ý, nhà đầu tư cần tính toán, cân nhắc kỹ về khả năng thanh khoản trước khi đến hạn thanh toán đợt tiếp theo.

Cần “siết” môi giới đăng tin sai sự thật

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng việc môi giới cố ý đăng tải thông tin sai sự thật, dựng kịch bản dẫn dụ khách hàng giao dịch là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Thực tế, pháp luật đã có chế tài xử lý đối với những hành vi này. Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định hành vi doanh nghiệp hoặc cá nhân hành nghề môi giới cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới có thể bị phạt từ 120 - 160 triệu đồng đối với tổ chức, từ 60 - 80 triệu đồng đối với cá nhân.

Về hướng xử lý, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đề nghị cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng đăng thông tin sai sự thật với mục đích chiêu dụ khách hàng mua đất ở một khu vực khác hoặc lừa đảo. Pháp luật đã quy định rõ nếu ai thông tin sai sự thật, phát sinh hậu quả thì phải bị phạt tiền, nghiêm trọng hơn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ông Châu nhấn mạnh, riêng các website đăng tin mua bán cũng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin đăng trên website của mình. Nhà nước cần có quy định nếu đơn vị đăng thông tin sai cần xử lý, xử phạt, thậm chí đóng trang website đó.

Bên cạnh xử phạt, các chuyên gia cũng cho rằng cần tăng cường xác thực thông tin trên nền tảng đăng tin, công khai dữ liệu giao dịch và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị phân phối, tổ chức hành nghề môi giới.

Về phía người mua, cần đối chiếu giá hợp đồng gốc, lịch sử biến động giá và tổng chi phí thực trả; kiểm tra pháp lý, tình trạng thế chấp và xác minh thông tin với chủ sở hữu hoặc bên có thẩm quyền trước khi đặt cọc.

Một thị trường bất động sản minh bạch cần được xây dựng từ những thông tin giao dịch trung thực. Nếu để tình trạng tin rao ảo tiếp tục tràn lan, người chịu thiệt sẽ không dừng lại ở những khách hàng bị dẫn dụ, mà còn là người bán có nhu cầu thật, những môi giới làm ăn chân chính và cả thị trường bất động sản.