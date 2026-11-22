Đề xuất chuyển hơn 125ha rừng trồng để làm khu đô thị

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị số 5 tại xã Măng Đen.

Theo hồ sơ, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 276,88ha, quy mô dân số dự kiến 30.371 người. Trong đó, diện tích rừng được đề xuất chuyển mục đích sử dụng là 125,33ha, thuộc quy hoạch chức năng rừng sản xuất, với loại cây trồng chủ yếu là thông ba lá.

Khu vực rừng nằm tại các lô thuộc tiểu khu 481 và tiểu khu 484 trên địa bàn xã Măng Đen. UBND tỉnh cho biết dự án không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Theo đánh giá trong tờ trình, việc chuyển đổi 125,33ha rừng trồng không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất rừng sản xuất của tỉnh Quảng Ngãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án dự kiến bố trí khoảng 76,62ha đất nhóm nhà ở và 32,98ha đất hỗn hợp nhóm nhà ở, dịch vụ. Đất thương mại dịch vụ chiếm khoảng 6,26ha, đất dịch vụ du lịch khoảng 32,46ha.

Ngoài ra, dự án dành khoảng 24,34ha cho các công trình công cộng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; 37,69ha cho cây xanh, hồ, ao đầm, sông suối và 66,53ha cho giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 9.591 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khoản chi phí này được tính sơ bộ khoảng 186,813 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính cả chi phí bồi thường, tổng nguồn vốn dự kiến vào khoảng 9.778 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn tự có của nhà đầu tư và vốn vay thương mại. Tiến độ thực hiện được xác định từ năm 2025 đến năm 2034.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt là nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị số 5.

Theo định hướng, Khu đô thị số 5 được phát triển thành khu đô thị cửa ngõ, có chức năng kết nối giao thương và công nghiệp hỗ trợ. Dự án kết hợp nhiều loại hình nhà ở, công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch và thương mại. Các sản phẩm dự kiến được khai thác theo hình thức bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Vị trí thực hiện dự án có tuyến Quốc lộ 24 đi qua. Đây là tuyến giao thông kết nối khu vực Măng Đen với các địa phương thuộc khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Măng Đen được ví như Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên

Măng Đen nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.000–1.200m so với mực nước biển. Theo hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, khu vực này có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ dao động khoảng 18–20 độ C.

Nhờ điều kiện khí hậu và cảnh quan rừng thông, hồ, thác nước, Măng Đen được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Đây cũng là một trong những lợi thế để địa phương phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 được xác định định hướng phát triển khu vực này thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cấp quốc gia, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh Khu đô thị số 5, Măng Đen còn có một số dự án khu đô thị quy mô lớn đã được lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, Khu đô thị số 1 có diện tích khoảng 264ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.647 tỷ đồng. Khu đô thị số 4 có diện tích khoảng 246ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 10.228 tỷ đồng.

Cùng với Khu đô thị số 5, 3 dự án có tổng diện tích khoảng 788ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 26.400 tỷ đồng.