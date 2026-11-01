T&T Group tiến thêm một bước tại khu đô thị gần 4.750 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Chiều 20/11/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ trao hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái.

Theo thông tin từ UBND tỉnh, dự án được triển khai tại phường Đông Kinh, có quy mô khoảng 50,39ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.745 tỷ đồng. Mục tiêu là hình thành khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối với khu vực xung quanh.

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án, thuộc hệ sinh thái T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

Trước đó, vào tháng 9/2026, doanh nghiệp này đã được lựa chọn làm nhà đầu tư Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn. Theo hồ sơ dự án, Bất động sản Móng Cái được thành lập tháng 11/2023 với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng, đến tháng 7/2026 tăng lên 910 tỷ đồng. Chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty TNHH Phát triển Khu du lịch sinh thái Tân Dân, đơn vị thuộc T&T Group.

Như vậy, việc UBND tỉnh tổ chức trao hợp đồng ngày 20/11 đánh dấu bước tiến mới của dự án, từ giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư sang giai đoạn tổ chức triển khai theo hợp đồng đã ký.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và thiết bị. Các công việc trọng tâm tiếp theo gồm phối hợp giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đây là những thủ tục cần hoàn thiện trước khi dự án có thể triển khai xây dựng trên thực địa.

Bên trong khu đô thị 50,39ha có hơn 1.500 căn nhà ở xã hội, tòa nhà hỗn hợp 18 tầng

Theo phương án đầu tư đã được công bố trước đó, Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn được quy hoạch với nhiều loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự, nhà ở kết hợp thương mại và nhà ở hỗn hợp cao tầng.

Cụ thể, dự án dự kiến xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 186 căn nhà ở liền kề, 29 căn nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại và 72 căn biệt thự. Ngoài ra, khu đô thị có 280 lô đất ở liền kề, 44 lô đất ở thấp tầng kết hợp thương mại và 108 lô đất ở biệt thự.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là công trình nhà ở hỗn hợp cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm, quy mô dự kiến 1.033 căn hộ. Dự án còn bố trí công trình nhà ở xã hội cao 9 tầng với khoảng 1.566 căn hộ và khoảng 204 lô đất ở tái định cư.

Bên cạnh quỹ đất nhà ở, khu đô thị có các công trình thương mại, dịch vụ, giáo dục, văn hóa và y tế, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Theo kế hoạch, dự án được chia thành 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 dự kiến hoàn thành thi công xây dựng trong 18 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Phân kỳ 2 có thời gian hoàn thành dự kiến 24 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất.

Với quy mô hơn 50ha và tổng vốn đầu tư gần 4.750 tỷ đồng, Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn là một trong những dự án đáng chú ý trong kế hoạch mở rộng không gian đô thị tại phường Đông Kinh.

Tuy nhiên, sau lễ trao hợp đồng, dự án vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Các mốc thời gian thi công nêu trên được tính từ thời điểm giao đất, cho thuê đất, không phải từ ngày tổ chức lễ trao hợp đồng.