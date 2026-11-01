Công trình văn hóa quy mô lớn với tổng vốn 915 triệu AUD

Bảo tàng Powerhouse Parramatta đã chính thức đón những vị khách đầu tiên vào ngày 7/11, trở thành bảo tàng lớn nhất bang New South Wales (NSW).

Công trình nằm bên bờ sông Parramatta, có hơn 18.000 m² không gian công cộng và trưng bày, được chia thành 7 khu triển lãm quy mô lớn. Bảo tàng được thiết kế bởi Moreau Kusunoki, đơn vị kiến trúc Genton và tư vấn kỹ thuật Arup.

Dự án có tổng mức đầu tư 915 triệu AUD, bao gồm khoản đóng góp từ thiện 75 triệu AUD và cơ sở lưu trữ bộ sưu tập mới tại Castle Hill. Riêng phần xây dựng Powerhouse Parramatta được triển khai với sự tham gia của nhà thầu Lendlease.

Kết cấu thép ở bên ngoài bảo tàng.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hệ kết cấu thép bên ngoài, tạo nên diện mạo khác biệt cho toàn bộ tòa nhà. Theo Infrastructure NSW, công trình sử dụng khoảng 12.000 tấn thép kết cấu, cùng hơn 13.000 m² mặt dựng kính.

Trong dự án này, Tập đoàn Đại Dũng đảm nhiệm vai trò nhà thầu kết cấu thép, góp phần thực hiện các hạng mục tạo nên diện mạo kiến trúc của bảo tàng. Theo Đại Dũng, tổng khối lượng kết cấu thép Đại Dũng Group sản xuất, gia công cho công trình này là gần 10.000 tấn.

Công trình nằm bên bờ sông Parramatta.

Trên fanpage chính thức của Đại Dũng có ghi: "Đây không chỉ là dấu ấn về năng lực chế tạo và cung ứng kết cấu thép quy mô lớn của Tập đoàn Đại Dũng, mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam trong những dự án mang tầm vóc quốc tế".

Liên tiếp góp mặt tại các công trình lớn

Tập đoàn Đại Dũng do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập và điều hành. Doanh nhân này quê xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp được thành lập năm 1995 tại TP.HCM, khởi đầu từ một xưởng cơ khí trước khi phát triển thành tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, kết cấu thép và tổng thầu công trình.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Đại Dũng hiện có 6 cụm nhà máy với tổng diện tích khoảng 120 ha, công suất sản xuất đạt 500.000 tấn/năm và hơn 6.000 nhân sự. Sản phẩm của tập đoàn đã được xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản.

Dấu ấn nổi bật là năm 2017, Đại Dũng tham gia dự án sân Lusail – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022 ở Qatar. Trong vòng một năm, Đại Dũng cung cấp 6.000 tấn thép cho sân vận động Lusail và toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974) – công trình dạng module không mối hàn, với sai số kỹ thuật ở mức 2mm.

Từ đây, tên tuổi của Đại Dũng đã xuất hiện trong danh sách nhà thầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và nhiều tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới. Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia một phần công đoạn, công ty đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.

Sau màn "chào sân" này, Đại Dũng tiếp tục được Qatar giao thực hiện dự án khí đốt lớn nhất thế giới North Field East.

Trên website của Đại Dũng, Tập đoàn này cũng tham gia nhiều công trình lớn khác như dự án sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia), dự án khai mỏ (nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter) của Mỹ tại Indonesia...

Tại Việt Nam, Đại Dũng là đơn vị thực hiện mái vòm thép nặng khoảng 24.000 tấn của Nhà triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Công trình có diện tích khoảng 104.863 m², chiều cao đỉnh mái 57 m, với kết cấu mái vòm được xem là lớn nhất thế giới.

Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục góp mặt tại nhiều dự án quy mô lớn. Đại Dũng tham gia thi công hệ mái thép của sân vận động PVF tại Hưng Yên, đồng thời được giao thực hiện các hạng mục kết cấu thép tại sân vận động VinFast – Trống Đồng do Vingroup đầu tư.

Đại Dũng là doanh nghiệp được Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái sân vận động Vinfast - Trống Đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia một số dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp trong nước.

Việc góp mặt tại Powerhouse Parramatta tiếp tục bổ sung một công trình quốc tế vào danh mục dự án của Đại Dũng, trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại các thị trường nước ngoài.