Bốn nhóm dự án du lịch được áp dụng chính sách ưu đãi

Nghị quyết gồm 14 điều, quy định các cơ chế, chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp và liên kết cộng đồng; khuyến khích mô hình kinh doanh mới; thử nghiệm có kiểm soát một số hoạt động du lịch; phát triển nguồn nhân lực; tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, cư trú và bố trí nguồn lực ngân sách.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, tạo khung chính sách dài hạn để các địa phương và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: PV.

Nghị quyết xác định phạm vi áp dụng chính sách trên toàn quốc, trong đó ưu tiên ba cực tăng trưởng: Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia; các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, nông thôn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, nghị quyết phân loại dự án du lịch thành bốn nhóm để áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp, gồm: dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ; dự án du lịch chất lượng cao; dự án du lịch động lực; dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Đối với dự án du lịch chất lượng cao, yêu cầu không chỉ dừng ở quy mô vốn mà còn phải chứng minh hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng thu hút khách quốc tế, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Dự án phải có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, trong đó các hạng mục du lịch tối thiểu 1.500 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 1.000 lao động, trong đó tối thiểu 20% là lao động địa phương.

Với dự án du lịch động lực, quy mô vốn đầu tư phải từ 10.000 tỷ đồng trở lên, trong đó hạng mục du lịch tối thiểu 5.000 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 1.500 lao động. Đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, trong đó hạng mục du lịch tối thiểu 15.000 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 2.000 lao động; phải có phương án hình thành sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu, góp phần phát triển cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm hoặc tổ hợp du lịch có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đặc biệt, các dự án du lịch động lực mang tính chiến lược còn phải có phương án tham gia phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng phục vụ cộng đồng, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị du lịch.

Để khuyến khích đầu tư, nghị quyết quy định thí điểm nhiều chính sách ưu đãi thuế và đất đai trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Cụ thể, dự án du lịch động lực được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi ở mức thấp nhất 10% trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ các hạng mục du lịch, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, thời hạn hoạt động của các hạng mục du lịch có thể lên tới 70 năm; doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn không quá 9 năm tiếp theo.

Đối với các dự án có toàn bộ diện tích thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, Nghị quyết quy định ngưỡng vốn đầu tư và số lao động thấp hơn so với các địa bàn khác, tạo điều kiện thu hút đầu tư tới những vùng còn nhiều tiềm năng nhưng hạn chế về nguồn lực.

Nghị quyết cũng dành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư.

Quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch và gia tăng chi tiêu của khách, nghị quyết quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình, hoạt động kinh doanh mới.

Theo đó, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn được thí điểm hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ hoặc kéo dài được áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần thông qua một đầu mối, một lần thẩm định.

Việc thử nghiệm được thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định; đối với khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24/7 tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh, phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước. Thời hạn thử nghiệm tối đa 3 năm, đi kèm các yêu cầu kiểm soát rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi cộng đồng.

Cơ chế này tạo điều kiện để các địa phương phát triển tổ hợp 24/7, du lịch sự kiện, công nghiệp văn hóa, giải trí và các sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của khách.