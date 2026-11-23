Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2027 đã bổ sung trường hợp ngoại lệ với hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, Điều 3 quy định không được sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Điều 12 cũng bổ sung quyền của chủ sở hữu nhà ở, gồm cho thuê lưu trú, bên cạnh mục đích để ở và cho thuê để ở. Trường hợp sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê ở hoặc lưu trú, chủ sở hữu phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

So với Luật Nhà ở 2023, đây là thay đổi quan trọng vì việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở từng bị nghiêm cấm, trừ trường hợp cho thuê để ở. Điều này khiến cho hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày gặp nhiều vướng mắc pháp lý.

Trước đó, hoạt động cho thuê căn hộ chung cư theo ngày, ngắn hạn qua các nền tảng như Airbnb từng gây nhiều tranh luận trái chiều. Nhiều chủ nhà cho rằng đây là quyền khai thác tài sản hợp pháp của họ, giúp tận dụng căn hộ bỏ trống, tăng nguồn cung lưu trú và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, chuyên gia. Ngược lại, nhiều cư dân và ban quản trị lo ngại khách ra vào liên tục gây mất an ninh, ảnh hưởng không gian sinh hoạt, gia tăng áp lực lên hạ tầng và phát sinh tranh chấp trong quản lý vận hành.

Trước những ý kiến này, một số địa phương, trong đó có Hà Nội và TP HCM, từng có động thái siết hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày tại chung cư, dựa trên quy định cấm sử dụng căn hộ vào mục đích không phải để ở của Luật Nhà ở 2023. Sự thiếu thống nhất trong cách hiểu và áp dụng quy định khiến hoạt động này kéo dài tình trạng tranh cãi giữa quyền khai thác tài sản của chủ nhà và quyền được sống trong môi trường an toàn, ổn định của cư dân.

Theo nhiều chuyên gia, quy định mới góp phần tạo hành lang pháp lý cho các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng kết nối như Airbnb, góp phần đưa hoạt động lưu trú ngắn hạn từ vấn đề còn nhiều tranh cãi pháp lý vào khuôn khổ quản lý.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng cơ quan quản lý cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về tiêu chí căn hộ được khai thác lưu trú, trách nhiệm đăng ký và khai báo khách, điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cũng như nghĩa vụ thuế. Theo ông, đây là những điều kiện quan trọng để cân bằng quyền khai thác tài sản của chủ sở hữu và quyền được sống an toàn, riêng tư, ổn định của các cư dân khác.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, điểm mới cốt lõi của Luật Nhà ở 2026 sửa đổi là quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở nhưng cho phép ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú. Việc cơ quan quản lý bỏ cụm từ “ngắn hạn” trong dự thảo cuối cùng giúp thuật ngữ “cho thuê lưu trú” được hiểu linh hoạt hơn, bao quát từ lưu trú qua đêm, vài ngày, một tuần đến vài tháng.

Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu đạt 1,5 triệu phòng lưu trú vào năm 2030 theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/8/2026 về định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Việc khai thác nguồn căn hộ chung cư hiện có sẽ góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.