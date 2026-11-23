Tại khu vực Thiên Phủ, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một trong những dự án nhà chọc trời đáng chú ý nhất khu vực Tây Nam nước này đang dần thành hình. Đó là Trung Hải Thiên Phủ Trung Tâm (China Overseas Tianfu Center), tổ hợp bất động sản có tòa tháp chính cao khoảng 489 m, thường được gọi với cái tên Panda Tower (Tháp Gấu trúc). Với chiều cao thiết kế gần 489 m, công trình này khi hoàn thành sẽ cao hơn Landmark 81 – tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay khoảng 27,7 m.

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao gần nửa kilomet, Panda Tower còn ghi dấu ấn ngay từ giai đoạn thi công nền móng bằng một chiến dịch đổ bê tông quy mô lớn. Để hoàn thành phần móng tòa tháp, nhà thầu đã huy động hơn 600 xe trộn bê tông, thực hiện tổng cộng hơn 6.000 lượt vận chuyển trong chưa đầy hai ngày.

Theo thông tin do China West Construction Group công bố vào tháng 12/2022, khối lượng bê tông được đổ trong đợt thi công này lên tới khoảng 41.000 m³. Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục trong 39 giờ, với tốc độ đổ cao nhất đạt 1.600 m³/giờ.

Tổng quãng đường di chuyển của các xe trộn bê tông cộng lại khoảng 300.000 km, tương đương gần 8 vòng quanh Trái Đất. Đáng chú ý, trong suốt quá trình thi công, hệ thống bơm không xảy ra tình trạng tắc nghẽn đường ống – sự cố có thể làm gián đoạn việc đổ bê tông liên tục và ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu.

Khối lượng bê tông lớn phải được hoàn thành trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu kỹ thuật không nhỏ. Với kết cấu móng dày nhiều mét, nhà thầu không chỉ phải bảo đảm nguồn cung vật liệu và tiến độ vận chuyển mà còn phải kiểm soát nhiệt lượng phát sinh trong quá trình bê tông đông kết, độ đồng nhất của khối đổ và khả năng liên kết giữa các lớp vật liệu.

Theo thông tin được công bố, phần móng bè của tòa tháp chính có chiều dày trung bình khoảng 5,5 m, tại một số vị trí lên tới 7,4 m. Đây là bộ phận tiếp nhận và truyền tải trọng rất lớn từ tòa nhà siêu cao tầng xuống nền đất, vì vậy yêu cầu về cường độ, độ ổn định và khả năng kiểm soát biến dạng được đặt lên hàng đầu.

Để đáp ứng các yêu cầu này, nhà thầu sử dụng bê tông tự lèn cấp C70, đồng thời lựa chọn cấp phối vật liệu nhằm kiểm soát nhiệt thủy hóa và hạn chế biến dạng thể tích trong quá trình đông cứng.

Quá trình thi công cũng được tổ chức bằng hệ thống ống dẫn, máng trượt và phương thức đổ bê tông theo quy trình kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa, kết hợp giám sát khối đổ theo thời gian thực. Giải pháp này giúp phân bổ vật liệu đến nhiều vị trí, kiểm soát tiến độ và hạn chế nguy cơ gián đoạn trong suốt quá trình thi công.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, phương án thi công còn hướng tới tiết kiệm năng lượng. Theo số liệu được công bố, so với phương pháp truyền thống, quy trình này giúp tiết kiệm khoảng 13.700 lít nhiên liệu, giảm 60.280 kWh điện tiêu thụ và cắt giảm khoảng 60 tấn khí thải carbon.





Dự án khởi công vào tháng 8/2021. Đến tháng 6/2023, phần kết cấu ngầm của tòa tháp chính đã hoàn thành. Đây là một trong những giai đoạn phức tạp của dự án, bởi công trình có 5 tầng hầm, sâu khoảng 31,2 m, trong khi tuyến metro số 19 chạy qua khu vực bên dưới.

Để thi công phần ngầm, nhà thầu đã đào khoảng 810.000 m³ đất, sử dụng khoảng 20.000 tấn thép và đổ tổng cộng khoảng 68.000 m³ bê tông. Nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tuyến metro, công trường áp dụng phương pháp đào đất phân khu, kết hợp hệ thống quan trắc để theo dõi biến dạng và kiểm soát tác động từ hoạt động thi công.

Đến ngày 19/3/2026, đơn vị thiết kế Kohn Pedersen Fox (KPF) cho biết kết cấu lõi của tòa tháp đã vượt mốc 300 m, phần lõi lên tới tầng 58 và kết cấu thép đạt tầng 60.

Đợt đổ bê tông quy mô lớn là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình xây dựng Trung Hải Thiên Phủ Trung Tâm. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong dự án có quy mô lớn hơn nhiều, với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới hàng trăm nghìn mét vuông.

Theo People's Daily, toàn bộ tổ hợp có diện tích đất khoảng 53.500 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 653.000 m². Dự án gồm tòa tháp chính cao 489 m, một tháp phụ cao 200 m, khách sạn cao 100 m và khối thương mại 4 tầng. Trong đó, tháp phụ đã được đưa vào sử dụng tại thời điểm bài báo được đăng tải vào tháng 6/2023.

Tòa tháp chính được thiết kế với 95 tầng nổi, tích hợp nhiều chức năng như văn phòng, khách sạn, thương mại và không gian tham quan. Khu vực đỉnh tháp dự kiến bố trí đài quan sát, không gian triển lãm văn hóa và khu dịch vụ ẩm thực cao cấp.

Khi hoàn thành, công trình tại Trung Hải Thiên Phủ Trung Tâm sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Thành Đô, vượt Chengdu Greenland Tower – tòa nhà cao 468 m.



Theo KPF, kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ địa hình núi non đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên. Các khối kiến trúc được tạo hình theo hướng xếp tầng và thu nhỏ dần về phía đỉnh, gợi liên tưởng đến một ngọn núi phủ tuyết. Những khoảng khuyết và phần giật cấp trên mặt đứng vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, vừa góp phần điều hướng luồng gió qua công trình.

Một điểm đáng chú ý khác trong thiết kế là việc đưa các khu vườn vào bên trong tòa tháp. Từ vườn nước trên cao, vườn cây xanh đến những không gian cảnh quan sử dụng vật liệu gỗ, công trình hướng tới việc bố trí các khoảng xanh ở nhiều cao độ khác nhau.

Theo dữ liệu của Council on Vertical Urbanism (trước đây là CTBUH), Trung Hải Thiên Phủ Trung Tâm dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Thành Đô, vượt Chengdu Greenland Tower – tòa nhà cao 468 m.