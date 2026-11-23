Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố công khai, khu đất tại số 153 Yên Phụ có tổng diện tích 2.678m2 được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Các tổ chức đấu giá được tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/11 đến 17h ngày 26/11/2026. Như vậy, thành phố hiện đang triển khai bước lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, chưa công bố lịch đấu giá chính thức.

Theo hồ sơ đấu giá, giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm là 114,21 triệu đồng/m2. Tương ứng, tổng giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm đối với toàn bộ khu đất là khoảng 305,86 tỷ đồng.

Khu đất có chức năng quy hoạch là đất dịch vụ công cộng đô thị, được xác định mục đích sử dụng đất khi đấu giá là đất thương mại, dịch vụ. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Đáng chú ý, khu đất này từng gắn với dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151, 153 Yên Phụ, quận Tây Hồ, có tên thương mại Sanrio Hello Kitty World Hanoi. Dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 16/6/2018, với nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG.

Năm 2019, BRG công bố hợp tác với Sanrio Hong Kong, đơn vị sở hữu thương hiệu Hello Kitty, để phát triển tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà tại Hà Nội. Dự án được giới thiệu là công viên giải trí trong nhà mang thương hiệu quốc tế, dự kiến có các khu vui chơi với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản và châu Á.

Theo thông tin được công bố thời điểm đó, khu đất dự án tại 151-153 Yên Phụ có quy mô gần 30.000m2. Công trình được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2020, sau đó điều chỉnh mốc tiến độ sang năm 2021. Tuy nhiên, dự án không được triển khai như kế hoạch.

Đến tháng 6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ban hành Quyết định số 231 về việc chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại địa chỉ trên. Lý do được đưa ra là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, đồng thời không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Trước đó, tháng 6/2020, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi 2.678m2 đất tại số 153 Yên Phụ và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý. Đây cũng là diện tích hiện được thành phố đưa ra đấu giá.

Như vậy, khu đất 2.678m2 tại số 153 Yên Phụ đang được tổ chức đấu giá là một phần diện tích từng nằm trong phạm vi dự án Hello Kitty tại 151-153 Yên Phụ, không phải toàn bộ khu đất gần 30.000m2 của dự án cũ.