Quy hoạch hơn 11.000ha, dự kiến mở rộng 400ha ra biển

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy hoạch chung đô thị 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 2 phường và phần diện tích mở rộng về phía biển gắn với tuyến đường ven biển theo định hướng quy hoạch.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.070,2ha. Trong đó, khu vực đất liền chiếm khoảng 10.670,2ha và diện tích dự kiến mở rộng lấn biển khoảng 400ha. Riêng phường Phước Hội dự kiến có khoảng 185ha lấn biển, phường La Gi khoảng 215ha.

Đồ án định hướng ưu tiên nghiên cứu lấn biển có chọn lọc tại khu vực hai bên cửa sông Dinh, kết hợp hình thành tuyến đường ven biển và các công trình kiến trúc điểm nhấn.

Khu vực mở rộng ra biển được định hướng phát triển thành đô thị biển đa chức năng, với các công trình cao tầng, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, quảng trường biển và bãi tắm công cộng.

Theo dự báo, khu vực quy hoạch hiện có khoảng 112.526 người vào năm 2025. Con số này dự kiến tăng lên 165.000 người vào năm 2030 và khoảng 350.000 người vào năm 2050.

Lượng khách du lịch được dự báo đạt khoảng 700.000 lượt vào năm 2030 và 2,6 triệu lượt vào năm 2050. Trong cơ cấu dân số dự báo đến năm 2050, dân số quy đổi từ khách du lịch và lao động phi nông nghiệp lần lượt khoảng 21.200 người và 65.100 người.

Chia thành 4 khu vực phát triển, dành gần 1.000ha cho dịch vụ du lịch

Theo đồ án, không gian đô thị Phước Hội - La Gi được tổ chức thành 4 khu vực phát triển với các chức năng riêng biệt.

Khu vực 1 là lõi đô thị trung tâm, có diện tích khoảng 2.798ha, quy mô dân số dự báo 140.000 người vào năm 2050. Khu vực này tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển các khu đô thị mới gắn với cảnh quan sông Dinh và biển.

Khu vực 2 là khu đô thị phía Tây, có diện tích khoảng 3.103ha, quy mô dân số dự kiến 110.000 người. Đây được xác định là cực tăng trưởng về công nghiệp, logistics, thương mại dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo, gắn với Khu kinh tế ven biển phía Nam và các khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2.

Khu vực 3 là khu đô thị phía Đông, có diện tích khoảng 1.596ha, quy mô dân số dự báo 90.000 người. Định hướng phát triển tập trung vào dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng biển, đô thị sinh thái và các khu dân cư mới.

Khu vực 4 là vùng sản xuất, du lịch và sinh thái nông lâm nghiệp, có diện tích khoảng 3.573ha, quy mô dân số dự kiến 10.000 người. Khu vực này được định hướng phát triển các cụm công nghiệp Tân Bình 1, Tân Bình 2, Tân Bình 3, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, rừng sản xuất và du lịch sinh thái.

Về sử dụng đất, đến năm 2050, diện tích đất dân dụng dự kiến đạt khoảng 3.338ha, tăng từ 1.646ha vào năm 2030.

Trong đó, đất nhóm nhà ở tăng từ 875ha lên 1.463ha; đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ tăng từ 159ha lên 440ha. Đáng chú ý, đất dịch vụ, du lịch dự kiến tăng từ 539ha vào năm 2030 lên khoảng 990ha vào năm 2050. Đất hỗn hợp thương mại, dịch vụ tăng từ 499ha lên 1.853ha.

Nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị kết nối La Gi - Mũi Kê Gà - Phan Thiết

Cùng với việc mở rộng không gian đô thị, quy hoạch đặt ra định hướng phát triển hệ thống giao thông kết nối khu vực với các trung tâm kinh tế, du lịch lân cận.

Đối với đường bộ, các tuyến giao thông được định hướng nâng cấp, mở rộng gồm Quốc lộ 55, các tuyến đường tránh Quốc lộ 55, đường ven biển, đường N2 và đường ĐT.719.

Đáng chú ý, đồ án nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt đô thị kết nối La Gi - Mũi Kê Gà - Phan Thiết theo định hướng dài hạn, góp phần hình thành chuỗi đô thị và du lịch ven biển.

Về giao thông công cộng, quy hoạch cũng định hướng phát triển tuyến xe buýt nhanh dọc Quốc lộ 55 để kết nối với khu vực Hồ Tràm và TP.HCM.

Đối với giao thông đường thủy, tỉnh định hướng nâng cấp cảng cá La Gi loại II kết hợp khu neo đậu tránh trú bão, kết nối với khu bến cảng biển Sơn Mỹ. Các bến du thuyền và tuyến du lịch đường thủy ven bờ cũng được nghiên cứu phát triển.

Các trung tâm logistics dự kiến bố trí dọc tuyến tránh Quốc lộ 55 và khu vực cảng cá La Gi.

Về lộ trình, đến năm 2030, Lâm Đồng ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông khung, công trình chống ngập, kè sông, kè biển, nâng cấp nhà máy nước và trạm xử lý nước thải. Địa phương cũng đặt mục tiêu hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, triển khai những khu đô thị, khu du lịch trọng điểm và chỉnh trang khu vực trung tâm hiện hữu.

Giai đoạn 2031-2050, định hướng tập trung hoàn thiện hệ thống khu đô thị lấn biển cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Loạt tập đoàn lớn quan tâm đầu tư tại Lâm Đồng

Không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, Lâm Đồng thời gian qua còn thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, T&T Group, Novaland và THACO.

Trong đó, Sun Group đang có sự hiện diện rõ nét tại địa phương. Tháng 3/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết, doanh nghiệp thuộc Sun Group, là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với tổng vốn dự kiến khoảng 3.797 tỷ đồng. Trước đó, tập đoàn cho biết đang hoàn thiện thủ tục đầu tư 10 dự án thuộc các lĩnh vực khu du lịch, đô thị và hạ tầng tại Lâm Đồng. Đáng chú ý có Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III), quy mô khoảng 219ha, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

Với T&T Group, ngày 15/1/2026, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất nghiên cứu đầu tư 3 dự án bất động sản gồm khu đô thị cao cấp tại phường Lâm Viên - Đà Lạt và phường Xuân Trường - Đà Lạt; khu đô thị phức hợp sáng tạo, khởi nghiệp và vui chơi giải trí R'chai tại Đức Trọng; khu đô thị cao cấp hồ Nam Phương tại Bảo Lộc. Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong khi đó, Vingroup từng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về hợp tác phát triển du lịch xanh và giao thông xanh tại Đà Lạt. Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu mô hình giao thông xanh, phát triển phương tiện điện và hệ thống trạm sạc phục vụ du lịch.