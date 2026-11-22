Sáng 21-11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tổ chức Hội nghị quốc tế tham vấn, cung cấp thông tin kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện 3 dự án đường sắt đô thị: tuyến metro số 1 kéo dài (thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên), metro số 2 kéo dài (Thủ Dầu Một – TPHCM) và metro số 6, giai đoạn 1 (Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Phú Hữu).

Tham dự có đại diện các sở, ngành, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, doanh nghiệp xây dựng trong nước cùng nhiều tập đoàn, nhà thầu quốc tế.

Tại hội nghị, các đơn vị tư vấn trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi, doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, giải pháp thi công công trình ngầm, trên cao, thiết bị và hệ thống đường sắt đô thị. Nhiều ý kiến đề nghị sớm làm rõ khung tiêu chuẩn công nghệ, yêu cầu kỹ thuật, phương án đầu tư thiết bị, cơ chế lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu, nhằm giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn lực và phương án tham gia.

Theo định hướng của MAUR, việc phân chia gói thầu được nghiên cứu theo hai nhóm chính: phần hạ tầng, xây lắp và phần thiết bị, hệ thống. Trong đó, phương án tổ chức các gói EPC, khả năng liên danh giữa doanh nghiệp trong nước với nhà thầu quốc tế, cũng như mua sắm tập trung các hệ thống thiết bị được đưa ra trao đổi, thảo luận nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và thuận lợi trong vận hành, bảo trì.

Đại diện các nhà thầu kiến nghị dự án cần có định mức, đơn giá sát thực tế, bảo đảm nguyên tắc “tính đúng, tính đủ”, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện định mức đối với các công nghệ, công việc mới như đào hầm bằng máy TBM, đồng thời có cơ chế phù hợp để doanh nghiệp yên tâm đầu tư thiết bị chuyên dụng, đào tạo nhân lực.

Kết luận hội nghị, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban MAUR cho biết, các ý kiến tham vấn là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. MAUR sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, bảo đảm lựa chọn nhà thầu đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ dự án. Ban sẽ nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thông qua liên danh hoặc làm nhà thầu phụ.

MAUR xác định chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tăng tỷ lệ nội địa hóa là những mục tiêu xuyên suốt. Giai đoạn đầu, các dự án cần sự phối hợp với tập đoàn quốc tế, song phải xây dựng lộ trình để doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào tư vấn, thi công, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt đô thị.

MAUR sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến, khảo sát năng lực doanh nghiệp, phối hợp các đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án lựa chọn nhà thầu, đồng thời duy trì đối thoại với doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ cho các dự án đường sắt đô thị của TPHCM.

Về tiến độ, hiện TPHCM đang quyết liệt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, rút kinh nghiệm từ các dự án trước để bảo đảm điều kiện thi công ngay khi bàn giao mặt bằng.