Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: Trong khí thế quyết tâm, khẩn trương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là dấu mốc quan trọng của thành phố mang tên Bác, điểm đánh dấu cho chặng đường phát triển mới với tầm nhìn 100 năm của siêu đô thị TPHCM.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TPHCM bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Quốc Phong nêu rõ, không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất. Việc lập quy hoạch tổng thể thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

“Với yêu cầu phát triển đặt ra cho thành phố không chỉ là sự tăng trưởng về lượng mà là sự bứt phá về chất, mang tầm vóc của một siêu đô thị toàn cầu, ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới, một thành phố đáng sống. Quy hoạch tổng thể thành phố được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới”, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Phong, quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị gồm 5 trục động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Xuyên suốt quá trình phát triển là quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất cho sự phát triển.

Sa bàn, pano thông tin về bản quy hoạch tổng thể. Ảnh: Ngô Tùng

Để nhanh chóng triển khai thực hiện quy hoạch, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị này. Đồng thời khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về định hướng phát triển thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị - nông thôn, quy hoạch chuyên ngành đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể.

Phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội; triển khai các công trình hạ tầng chiến lược về giao thông, không gian đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình; xây dựng TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu trên thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.