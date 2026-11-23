Ngày 23/11/2026, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Sun Group phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công Khu đô thị số 1. Dự án có quy mô 264,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại vị trí tiếp giáp Quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen, có khả năng kết nối với khu vực Kon Tum và đón đầu định hướng phát triển tuyến cao tốc Kon Tum - Quảng Ngãi trong tương lai.

Theo định hướng quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình "Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng", lấy cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái đặc trưng của Măng Đen làm nền tảng tổ chức không gian. Với mật độ xây dựng toàn khu tối đa 23,2%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái. Các công trình được bố trí theo địa hình tự nhiên, hướng tới hạn chế tác động đến cấu trúc đồi núi và hệ thống rừng hiện hữu.

Trên diện tích 264,4 ha, Khu đô thị số 1 được chia thành 4 phân khu chức năng, kết hợp không gian cư trú với các hoạt động du lịch, thương mại, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, phân khu 1 là tiểu khu đô thị thể thao, nằm tại khu vực kết nối giữa hạ tầng đô thị hiện hữu và hồ Toong Đam. Khu vực này được định hướng phát triển các hoạt động du lịch ven hồ, công viên thể thao ngoài trời, thể thao dưới nước, tổ hợp giải trí, phố thương mại và ẩm thực. Đây là nhóm chức năng hướng tới mở rộng hoạt động vui chơi, giải trí, bổ sung sản phẩm phục vụ khách du lịch và cư dân.

Trong khi đó, phân khu 2 tập trung vào mô hình đô thị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn quy hoạch là tổ hợp y tế - trị liệu rộng hơn 16 ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Cùng với các không gian nghỉ dưỡng, khu vực này được định hướng phát triển những mô hình lưu trú dài ngày, an dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Hai phân khu còn lại tập trung vào không gian ở sinh thái, gắn với cảnh quan rừng thông và các tiện ích vui chơi, giải trí. Phân khu 3 hướng tới hình thành khu ở mật độ thấp, với các công trình biệt thự được bố trí theo địa hình và hệ sinh thái hiện hữu. Phân khu 4 kết hợp không gian cư trú với các hoạt động thương mại, giải trí, công viên ngoài trời và quảng trường sự kiện.

Bên cạnh các chức năng chính, dự án còn được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, gồm nhà ga tàu điện, bãi đỗ xe tập trung, các công trình kỹ thuật và mạng lưới công viên sinh thái. Các hạng mục này được bố trí nhằm kết nối các phân khu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, lưu trú và trải nghiệm trong toàn khu đô thị.

Lễ khởi công Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Khu đô thị số 1 sẽ bổ sung những không gian nghỉ dưỡng, khu lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi, chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen nói riêng hay tỉnh Quảng Ngãi nói chung vẫn còn thiếu. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, giúp du khách có thêm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương.

“Dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người dân Măng Đen sẽ không đứng ngoài quá trình phát triển mà trực tiếp tham gia, đóng góp và được hưởng lợi từ sự phát triển ấy”, ông Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng.

Tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, Sun Group luôn kiên trì với triết lý: không chỉ xây dựng những công trình hay sản phẩm nhỏ lẻ, mà nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và cơ hội phát triển cho người dân.

“Sun Group cam kết đặt người dân ở vị trí trung tâm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ ổn định sinh kế, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, trân trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào để người dân Măng Đen thực sự được cùng thụ hưởng thành quả phát triển”, ông Đặng Minh Trường khẳng định.

Khi hoàn thành, khu đô thị số 1 hứa hẹn trở thành quần thể nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tích hợp trải nghiệm văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Phối cảnh Khu đô thị số 1.