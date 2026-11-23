Công cụ để điều tiết hành vi sử dụng đất

Quy định về thuế đối với đất bỏ hoang đang nhận được sự quan tâm bởi tác động trực tiếp đến việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai. Theo quy định được Quốc hội thông qua, đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc xác định các trường hợp thuộc diện chịu thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điểm đáng chú ý của chính sách là mức thuế được áp dụng không phân biệt diện tích đất nằm trong hay vượt hạn mức. Điều này đồng nghĩa, toàn bộ diện tích đất thuộc trường hợp bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo quy định sẽ chịu mức thuế suất 0,2%, thay vì được áp dụng mức thuế thấp hơn đối với phần diện tích trong hạn mức.

Việc Quốc hội áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không áp dụng hạn mức được xem là công cụ để điều tiết hành vi sử dụng đất. Ảnh: PV

Trước khi được Quốc hội thông qua, tại các phiên thảo luận, nhiều đại biểu đánh giá việc sử dụng công cụ thuế để điều tiết hành vi sử dụng đất là cần thiết. Đất đai là nguồn lực quan trọng, có giới hạn, trong khi tình trạng bỏ hoang, găm giữ hoặc chậm đưa đất vào khai thác có thể gây lãng phí, làm giảm hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của địa phương.

Theo luật sư Hoàng Đạo, Hội Luật gia Việt Nam, việc bổ sung mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang tạo thêm công cụ tài chính nhằm phân biệt rõ hơn giữa hành vi sử dụng đất hiệu quả với việc để đất không được khai thác theo quy định. Chính sách mới không chỉ hướng tới tăng thu ngân sách mà quan trọng hơn là tác động đến quyết định của người sử dụng đất. Khi chi phí nắm giữ đất bỏ hoang tăng lên, chủ sử dụng đất sẽ có thêm động lực đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, chuyển nhượng cho chủ thể có nhu cầu thực hoặc triển khai dự án theo quy định.

Đối với thị trường bất động sản, việc đánh thuế đất bỏ hoang được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ đất chờ tăng giá. “Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách không chỉ phụ thuộc vào mức thuế suất mà còn ở khả năng xác định đúng đối tượng, đúng diện tích và đúng thời gian chịu thuế. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo đảm chính sách vừa có sức răn đe, vừa không tạo thêm gánh nặng bất hợp lý cho người sử dụng đất”, luật sư Hoàng Đạo nêu ý kiến.

Bảo đảm công bằng, tránh đánh thuế thiếu căn cứ

Liên quan đến vấn đề này, GS.TS Đặng Hùng Võ cho rằng, việc sử dụng công cụ tài chính đánh vào đất bỏ hoang, nhà ở bỏ trống nhằm chống đầu cơ, ngăn ngừa lãng phí tài nguyên đất và tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng từ lâu. Việc Việt Nam triển khai luật này là phù hợp thực tế phát triển của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông mức thuế quy định chỉ có khoảng 0,2% vẫn là quá thấp và chưa đủ sức răn đe. Bởi thực tế giá trị gia tăng của thị trường bất động sản trong khoảng hơn 10 năm qua bình quân ở mức 10%/năm đối với đất đai, và 20% đối với nhà ở.

Việc triển khai chế tài thuế đối với nhà đất bỏ hoang cần được thực thi minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng. Ảnh: PV

Còn theo KTS Trần Tuấn Anh, chuyên gia về quy hoạch đô thị, để đánh giá mức thuế suất 0,2% có đủ sức răn đe hay không, cần nhìn nhận trên hai phương diện: Chi phí nắm giữ đất bỏ hoang và khả năng thực thi chính sách. Tuy nhiên, với những khu đất có giá trị lớn, đặc biệt tại khu vực đô thị, khoản thuế phải nộp hằng năm có thể vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng giá kỳ vọng. Trong khi đó, với những người dân có đất để dành cho nhu cầu sinh sống trong tương lai, nghĩa vụ thuế có thể tạo thêm áp lực nếu tiêu chí xác định đất bỏ hoang chưa rõ ràng. Vì vậy, thuế có thể góp phần hạn chế tình trạng bỏ hoang, nhưng chưa chắc đủ để triệt tiêu động cơ đầu cơ, găm giữ đất.

Vì vậy, ông cho rằng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, cần nghiên cứu áp dụng mức thuế lũy tiến theo thời gian bỏ hoang; quy định rõ thời điểm bắt đầu tính thuế, căn cứ xác định diện tích chịu thuế và cơ chế loại trừ các trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, cần công khai danh sách đất thuộc diện chịu thuế, kết nối dữ liệu địa chính với cơ quan thuế và xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng hiện trạng.

“Đặc biệt, thuế cần được đặt trong tổng thể các công cụ quản lý đất đai. Với dự án chậm triển khai kéo dài, ngoài nghĩa vụ thuế, cần thực hiện các biện pháp xử lý theo pháp luật đất đai, trong đó có gia hạn hoặc thu hồi đất khi đủ điều kiện. Khi chi phí nắm giữ đất tăng dần và nguy cơ mất quyền sử dụng đất được thực thi thực chất, chính sách mới có thể tạo sức ép đủ lớn để chủ đất lựa chọn đưa đất vào khai thác, chuyển nhượng hoặc trả lại nguồn lực cho thị trường”, KTS Trần Tuấn Anh phân tích.

Các chuyên gia đều chung quan điểm, để thuế thực sự trở thành công cụ điều tiết hiệu quả, việc xác định đất bỏ hoang cần có căn cứ pháp lý rõ ràng, thống nhất và minh bạch. Cơ quan quản lý cần làm rõ thời gian xác định đất không đưa vào sử dụng, trách nhiệm của người sử dụng đất, cũng như cơ chế giải trình đối với những trường hợp có nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế cần gắn với dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và thông tin về tiến độ thực hiện dự án. Việc ứng dụng dữ liệu số sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng xác định chính xác diện tích, mục đích sử dụng và tình trạng pháp lý của từng thửa đất, hạn chế sai sót trong quá trình tính thuế.

Đặc biệt, cần bảo đảm sự đồng bộ giữa thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với các quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Tránh tình trạng thu trùng nghĩa vụ đối với cùng một diện tích, cùng khoảng thời gian, đồng thời không làm giảm nghĩa vụ của những trường hợp đang phải thực hiện theo quy định hiện hành, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng đất, hạn chế lãng phí và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.