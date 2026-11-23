Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con.

Theo đó, Novaland dự kiến chuyển nhượng phần vốn góp trị giá hơn 490 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên và 51 triệu đồng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm. Nếu các giao dịch hoàn tất, tập đoàn sẽ không còn sở hữu vốn tại hai doanh nghiệp này.

Novaland giao cho Tổng Giám đốc công ty quyết định giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn mức giá phù hợp thị trường, thời điểm chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, tiến độ thanh toán; tiến hành đàm phán, thương lượng, ký kết các tài liệu hồ sơ, làm việc với các bên liên quan theo đúng quy định; tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất chuyển nhượng.

Một góc đô thị Aqua City. Ảnh: NVL

Được biết, Nova Phúc Nguyên được thành lập từ ngày 20/3/2016, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 190 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập. Trong đó, Novaland nắm giữ 99,99% vốn, còn lại 0,01% do ông Nguyễn Quốc Hiển nắm giữ.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 6/2020, vốn điều lệ của Nova Phúc Nguyên đạt 790,19 tỷ đồng. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất ngày 30/12/2025, vốn điều lệ đã được giảm xuống 490,19 tỷ đồng, Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Ngọc Bảo Ân- Tổng Giám đốc.

Trong khi đó, Novaland Đất Tâm được thành lập từ ngày 28/2/2022, cũng có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu ở mức 100 tỷ đồng, trong đó Novaland nắm giữ 51% vốn và Công ty CP Đầu tư Đất Tâm sở hữu 49%.

Đến tháng 7/2025, công ty giảm vốn điều lệ xuống còn 100 triệu đồng. Trong đó, phần vốn góp của Novaland là 51 triệu đồng (tỷ lệ 51%), Đầu tư Đất Tâm góp 49 triệu đồng (tỷ lệ 49%).

Hiện Novaland Đất Tâm có trụ sở chính đặt tại 61 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM; Người đại diện theo pháp luật là ông Pham Gia Chi Bảo- Tổng Giám đốc.