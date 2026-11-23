CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Trong đó, phần vốn góp dự kiến chuyển nhượng tại Nova Phúc Nguyên có giá trị hơn 490 tỷ đồng, còn tại Novaland Đất Tâm là 51 triệu đồng. Sau khi hoàn tất các giao dịch, Novaland sẽ không còn nắm giữ vốn tại hai doanh nghiệp này.

Nova Phúc Nguyên là doanh nghiệp bất động sản được thành lập từ tháng 3/2016 với vốn điều lệ ban đầu 190 tỷ đồng. Thời điểm đó, Novaland gần như sở hữu toàn bộ doanh nghiệp với tỷ lệ 99,99%, trong khi 0,01% còn lại thuộc về ông Nguyễn Quốc Hiền.

Quy mô vốn của Nova Phúc Nguyên liên tục thay đổi trong những năm tiếp theo. Đến tháng 6/2020, vốn điều lệ tăng lên hơn 790 tỷ đồng, trước khi giảm xuống hơn 490 tỷ đồng vào tháng 12/2025, tương ứng mức giảm gần 38%.

Sau đợt giảm vốn, Novaland vẫn là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 99,974%, còn ông Nguyễn Ngọc Tuần nắm giữ 0,026%.

Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở tại số 39 - 39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP HCM. Vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Phan Ngọc Bảo Ân đảm nhiệm.

Công ty còn lại trong danh sách thoái vốn là Novaland Đất Tâm, thành lập tháng 2/2022, có trụ sở tại phường Xuân Hòa, TP HCM.

Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với cơ cấu sở hữu gồm Novaland nắm 51% và CTCP Đầu tư Đất Tâm nắm 49%.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, vốn điều lệ của Novaland Đất Tâm giảm mạnh từ 100 tỷ đồng xuống còn 100 triệu đồng, tương đương mức giảm 99,9%.

Theo cơ cấu vốn sau điều chỉnh, Novaland góp 51 triệu đồng, tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 51%. Phần vốn 49 triệu đồng còn lại thuộc về CTCP Đầu tư Đất Tâm.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc hiện nay là ông Phạm Gia Chi Bảo.

Việc lên kế hoạch thoái vốn tại hai doanh nghiệp diễn ra khi số lượng công ty con của Novaland đã giảm so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tính đến ngày 30/9/2026, Novaland có 76 công ty con và 10 công ty liên kết. Trong khi đó, tại ngày 31/12/2025, tập đoàn có 79 công ty con và 10 công ty liên kết.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng công ty con của Novaland đã giảm 3 đơn vị. Nếu hoàn thành cả hai thương vụ chuyển nhượng nói trên và không có thay đổi khác, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống 74 doanh nghiệp.

Trước kế hoạch thoái vốn lần này, Novaland cũng đã thực hiện các đợt chuyển nhượng vốn tại doanh nghiệp thành viên trong quá trình cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Cùng thời điểm lên kế hoạch thoái vốn tại hai công ty con, Novaland tiếp tục điều chỉnh lịch thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo lịch mới, thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/12/2026, thay cho hạn chót ngày 23/11/2026. Cổ đông cũng có thêm thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 28/12/2026, thay vì ngày 26/11/2026.

Đây đã là lần thứ hai doanh nghiệp thay đổi thời gian thực hiện quyền mua trong đợt phát hành.

Ở kế hoạch ban đầu, thời hạn chuyển nhượng quyền mua kết thúc ngày 26/10/2026, còn thời gian đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu kết thúc ngày 29/10/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11/2026 tại mức 9.980 đồng/cổ phiếu, giảm xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 8 tháng cổ phiếu NVL đóng cửa dưới mệnh giá. Trước đó, phiên 10/3/2026 ghi nhận thị giá NVL ở mức 9.830 đồng/cổ phiếu. Với mức giá 9.980 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của Novaland còn khoảng 31.981 tỷ đồng.