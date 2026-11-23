Theo Báo Thanh Hóa, liên danh Tập đoàn Gulf Energy (Thái Lan), Greenwell Energy Việt Nam và các đối tác đang nghiên cứu phương án phát triển trung tâm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG Hub) tại khu vực đảo Hòn Mê, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, bao gồm hệ thống kho cảng và đường ống dẫn khí. Công suất tiếp nhận ban đầu dự kiến đạt 3 triệu tấn LNG mỗi năm và có thể mở rộng lên 6 triệu tấn/năm khi nhu cầu thị trường tăng.

Điểm nổi bật của dự án là kế hoạch xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí ngầm dưới biển dài khoảng 155-170 km về phía Bắc, trước mắt hướng tới các nhà máy điện LNG Thái Bình tại Hưng Yên và khu vực Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, liên danh cũng nghiên cứu các tuyến nhánh ngắn hơn để cung cấp khí cho dự án điện LNG Nghi Sơn và LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An. Theo phương án được công bố, tuyến đường ống từ kho cảng trung tâm đến các nhà máy điện tại Nghi Sơn và Quỳnh Lập có chiều dài khoảng 15 km. Về phạm vi thị trường, nhà đầu tư đang xem xét khả năng cung cấp LNG cho các khách hàng trải dài từ Quảng Ninh đến Quảng Trị, thay vì chỉ phục vụ các nhà máy điện tại Thanh Hóa.

Ông Somsak Chutanan, cố vấn Tập đoàn Gulf Energy, cho biết công suất 3 triệu tấn LNG/năm có thể đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của khoảng 4.000-4.500 MW điện khí chu trình hỗn hợp ở mức phụ tải phổ biến. Bên cạnh các nhà máy điện, trung tâm LNG còn có thể cung cấp nhiên liệu cho các doanh nghiệp công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn và những địa phương lân cận.

Theo kế hoạch của liên danh, dự án đặt mục tiêu được chấp thuận chủ trương đầu tư vào quý II/2027, tiến tới quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong quý IV/2027. Thời điểm dự kiến vận hành thương mại là quý IV/2030.

Về nguồn cung, nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án nhập khẩu LNG từ Canada và các thị trường quốc tế khác, kết hợp hợp đồng mua bán dài hạn với các giao dịch ngắn hạn nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu.

Khu vực được lựa chọn nghiên cứu nằm ở phía Tây Nam đảo Hòn Mê, cách đất liền khoảng 11 km. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, vị trí này có lợi thế về điều kiện tự nhiên, nằm ngoài khơi và cách xa khu dân cư, thuận lợi cho việc bố trí bến nhập LNG và hệ thống bồn chứa.

Hiện tỉnh Thanh Hóa đã bố trí khoảng 80 ha mặt nước biển tại khu vực Tây Nam đảo Hòn Mê cho chức năng kho cảng LNG. Quy hoạch tỉnh điều chỉnh cũng định hướng phát triển kho LNG trung tâm tại Nghi Sơn với công suất khoảng 7 triệu tấn mỗi năm.

Trước đó, ngày 29/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã có buổi làm việc với ông Somsak Chutanan, cố vấn Gulf Energy, ông Chi Kei Sam Chan, Tổng Giám đốc Greenwell Energy Việt Nam cùng các đối tác để trao đổi về phương án đầu tư.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa thống nhất định hướng nghiên cứu mô hình kho cảng LNG tập trung, sử dụng chung, với nguyên tắc tạo điều kiện cho các đơn vị tiêu thụ tiếp cận hạ tầng bình đẳng và minh bạch về giá dịch vụ.

Địa phương cũng đề nghị liên danh tiếp tục bổ sung hồ sơ, làm rõ năng lực và vai trò của từng thành viên, phương án huy động vốn, nguồn cung và cam kết tiêu thụ khí trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Đáng chú ý, Gulf Energy không phải doanh nghiệp lần đầu quan tâm đến lĩnh vực điện khí tại Việt Nam. Theo Reuters, từ năm 2024, tập đoàn năng lượng Thái Lan đã nằm trong nhóm các nhà đầu tư quan tâm đến dự án Nhà máy điện LNG Nghi Sơn công suất 1.500 MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,5 tỷ USD.

Cùng với dự án LNG Hub đang được nghiên cứu, Thanh Hóa còn có kế hoạch phát triển nhiều nhà máy điện khí quy mô lớn. Trong đó, Nhà máy điện LNG Nghi Sơn có công suất quy hoạch 1.500 MW và địa phương đang nghiên cứu phương án nâng quy mô tổng thể lên 4.500 MW.

Ngoài ra, Nhà máy điện LNG Công Thanh công suất 1.500 MW được quy hoạch vận hành trong giai đoạn 2031-2035. Nhà máy nhiệt điện LNG Thanh Hóa, cũng có công suất 1.500 MW, nằm trong danh mục dự phòng phát triển cùng giai đoạn.

Nếu được triển khai, trung tâm LNG tại Hòn Mê sẽ đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, lưu trữ, tái hóa khí và phân phối nhiên liệu cho nhiều nhà máy điện, thay vì mỗi dự án phải đầu tư kho cảng riêng.

Hiện đề xuất của liên danh Gulf Energy và các đối tác vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ. Quy mô và vị trí đầu tư cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả khảo sát, đánh giá môi trường, an toàn và quá trình xem xét của cơ quan có thẩm quyền.