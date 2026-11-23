Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã công bố việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn (Vinaconex Sài Gòn).

Doanh nghiệp này có trụ sở tại số 47 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP.HCM; do ông Phạm Văn Ngọc- Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) thể hiện, Vinaconex Sài Gòn là công ty con hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, do Vinaconex nắm 76,25% vốn.

Trước đó, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 699/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Vinaconex Sài Gòn.

Cụ thể, Vinaconex Sài Gòn bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi phạm quy định về thời hạn CBTT theo quy định.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Vinaconex Sài Gòn chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu gồm Báo cáo thường niên năm 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất năm 2025, Vinaconex Sài Gòn báo doanh thu thuần gần 31,7 tỷ đồng, tăng hơn 81% so với năm trước đó. Giá vốn bán hàng cũng tăng từ gần 20 tỷ đồng lên gần 29 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, Vinaconex Sài Gòn báo lãi ròng hơn 1,1 tỷ đồng trong khi năm 2024 lỗ hơn 3,8 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả này, tại Báo cáo gửi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, doanh nghiệp cho biết, biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 là do lĩnh vực hoạt động bất động sản chưa phục hồi, có rất ít dự án bất động sản mới khởi công, các dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư triển khai rất châm, thậm chí không triển khai do công việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm việc làm đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Năm 2025 Ban điều hành và CBCNV công ty tập trung thi công công trình Thi công cầu và cống đường tỉnh lộ 863 giá trị 40 tỷ đồng, công trình cải tạo tòa nhà Vinaconex. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng tiếp xúc các Chủ đầu tư để tìm kiếm, đấu thầu các dự án mới.

Đáng chú ý, tại Báo cáo này, đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc đến Thuyết minh về Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, tại ngày 31/12/2025, Công ty có các khoản nợ xấu lên tới 31,7 tỷ đồng, khiến cho Công ty phải trích lập dự phòng lên đến 76,61% công nợ phải thu của Công ty. Các đơn vị nhận đầu tư tài chính của Công ty cũng thua lỗ dẫn tới phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính 5,2 tỷ đồng, tương đương 100% giá trị các khoản đầu tư.

Công ty đang lỗ lũy kế 50,99 tỷ VND, tương đương 83,58% vốn điều lệ. Những điều kiện nêu trên, cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.