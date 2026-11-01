Theo hai bản công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 2/11, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và CTCP GSM VN Holding cùng tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng.

GSM tăng từ 54.000 tỷ lên 58.000 tỷ đồng, còn GSMVN Holding tăng từ 53.892 tỷ lên 57.892 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp có chung địa chỉ trụ sở tại Tòa Văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội. Cả hai cũng có chung hai người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) và ông Phạm Nhật Minh Hoàng (Tổng giám đốc).

GSM (GSM Green and Smart Mobility JSC) có vốn điều lệ tăng từ 54.000 tỷ lên 58.000 tỷ đồng (khoảng 2,25 tỷ USD), tức tăng khoảng 7,4%. Nguồn vốn là 100% tư nhân.

Thay đổi của GSM được đăng ký 5 ngày trước khi một chương trình khuyến mãi quy mô lớn được công bố trên nền tảng Green SM. Ngày 7/11, chương trình "Mùa đông Xanh – Vì tương lai Xanh" kéo dài gần bốn tháng được công bố, đến hết ngày 28/2/2027. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng cho biết chương trình nhằm giảm chi phí đi lại cho khách và giúp tài xế tăng thu nhập 30-50% nhờ lượng khách tăng.

Về quy mô, con số 4.000 tỷ đồng của GSM lớn hơn gói giải pháp hơn 2.950 tỷ đồng (khoảng 112 triệu USD) mà Grab đề xuất tại Việt Nam, sau khi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia rà soát hoạt động của Grab.﻿

GSM VN Holding tăng vốn điều lệ từ 53.892 tỷ lên 57.892 tỷ đồng nhờ phát hành thêm 400 triệu cổ phần ưu đãi khác, mệnh giá 10.000 đồng. Tính từ mức hơn 43.313 tỷ đồng lúc thành lập tháng 3/2026, vốn công ty đã tăng thêm khoảng 14.579 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,7%, trong chưa đầy 8 tháng.

Về cơ cấu mới, chỉ 1 cổ đông nước ngoài được nêu tên là Smart & Green Trans Limited (SGT) đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), nắm 2,43 tỷ cổ phần phổ thông. Con số này tương ứng khoảng 41,89% vốn điều lệ và khoảng 99,998% số cổ phần phổ thông, tức gần như toàn bộ.

Trước thay đổi, SGT nắm 80,3% số cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi thường không có quyền biểu quyết, nên việc nắm gần như toàn bộ cổ phần phổ thông có thể giúp SGT chi phối quyền biểu quyết dù chỉ chiếm khoảng 41,9% vốn.