Theo dữ liệu thống kê, có 8 doanh nghiệp trên sàn ghi nhận tổng tài sản cuối quý 3/2026 lớn hơn vốn hóa tại phiên 20/11/2026, với mức chênh lệch từ 1,07 đến 8,23 lần.

Dẫn đầu là CTCP Kosy (mã KOS) với tổng tài sản 5.094 tỷ đồng, gấp 8,23 lần vốn hóa 619 tỷ đồng. Tiếp đến là NRC Group (mã NRC), sở hữu 1.931 tỷ đồng tài sản nhưng vốn hóa chỉ 389 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch 4,96 lần.

Khải Hoàn Land (mã KHG) có 6.773 tỷ đồng tài sản, gấp 3,36 lần vốn hóa. PNJ đứng tiếp theo với 20.126 tỷ đồng tài sản và 6.908 tỷ đồng vốn hóa, tương ứng 2,91 lần.

Bốn doanh nghiệp còn lại gồm Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Gạch men Thanh Thanh (TTC), Cấp nước Đắk Lắk (DWC) và Viettel Post (VTP), với tỷ lệ tài sản trên vốn hóa từ 1,07 đến 1,72 lần.

Tài sản gấp 8 lần vốn hóa, hơn một nửa nằm trong hàng tồn kho

Kosy là trường hợp có khoảng cách lớn nhất trong nhóm. Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản 5.094 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho lên tới 2.851 tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng tài sản.

Phần lớn hàng tồn kho của Kosy liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. Như vậy, riêng giá trị hàng tồn kho đã gấp khoảng 4,6 lần vốn hóa doanh nghiệp tại phiên 20/11/2026.

Trong khi sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, kết quả kinh doanh của Kosy lại khá khiêm tốn. Quý 3/2026, doanh nghiệp chỉ lãi sau thuế khoảng 300 triệu đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, trong khi kế hoạch cả năm là 120 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS cũng trải qua giai đoạn giảm mạnh, chạm vùng đáy một năm. Đến phiên 20/11/2026, vốn hóa doanh nghiệp còn 619 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là NRC Group với tổng tài sản 1.931 tỷ đồng, gấp gần 5 lần vốn hóa 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này khác Kosy.

Tại cuối quý 3/2026, các khoản phải thu chiếm khoảng 92% tổng tài sản NRC, tương đương gần 1.777 tỷ đồng. Trong đó có khoản phải thu khoảng 198 tỷ đồng liên quan đến hợp tác đầu tư phân khu D của Khu nhà ở Đại Nam.

Quý 3/2026, NRC ghi nhận doanh thu thuần hơn 61 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cũng ghi nhận các khoản hoàn nhập dự phòng phải thu và tiếp tục triển khai phương án thu hồi công nợ.

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Khải Hoàn Land có tổng tài sản 6.773 tỷ đồng, trong khi vốn hóa chỉ 2.013 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.574 tỷ đồng, chiếm gần 53%, chủ yếu liên quan đến các hoạt động hợp tác đầu tư dự án. Doanh nghiệp còn ghi nhận khoảng 1.331 tỷ đồng ký quỹ, ký cược, trong khi tiền và tương đương tiền chỉ có 53 tỷ đồng.

Quý 3/2026, Khải Hoàn Land đạt doanh thu 353 tỷ đồng, tăng khoảng 161%, lợi nhuận sau thuế gần 39 tỷ đồng, tăng 112%. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm khoảng 968 tỷ đồng.

PNJ: Hơn 20.000 tỷ đồng tài sản, vốn hóa chỉ bằng 52% vốn chủ sở hữu

Trường hợp của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có sự khác biệt đáng kể so với nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Tại ngày 30/9/2026, PNJ sở hữu tổng tài sản 20.126 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 13.199 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn hóa tại phiên 20/11/2026 chỉ đạt 6.908 tỷ đồng, tương đương khoảng 52% vốn chủ sở hữu trên sổ sách.

Hàng tồn kho là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của PNJ. Giá trị hàng tồn kho trước dự phòng đạt khoảng 18.855 tỷ đồng. Sau khi trừ dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2.229 tỷ đồng, giá trị còn lại là 16.626 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng tài sản.

Phần lớn khoản dự phòng liên quan đến các sản phẩm trang sức kim cương và kim cương rời.

Quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 496 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lợi nhuận khoảng 754 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2026, PNJ đưa ra kế hoạch nâng mức dự phòng tổn thất liên quan đến nghĩa vụ thu đổi sản phẩm lên hơn 7.071 tỷ đồng trong năm 2026. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm cũng được điều chỉnh từ lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

Cùng với biến động trong hoạt động kinh doanh, cổ phiếu PNJ giảm sâu xuống vùng đáy 52 tuần, kéo vốn hóa xuống dưới 7.000 tỷ đồng.

Không phải doanh nghiệp nào cũng kinh doanh sa sút

Trong nhóm còn lại, Hoàng Anh Gia Lai có quy mô tài sản lớn nhất với 29.379 tỷ đồng, so với vốn hóa 17.110 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch 1,72 lần.

Khác với Kosy hay PNJ, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục ghi nhận lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Quý 3/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 406 tỷ đồng, giảm khoảng 2,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, con số này đạt khoảng 2.432 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hợp nhất cuối quý 3/2026 đạt khoảng 17.591 tỷ đồng, khá gần mức vốn hóa 17.110 tỷ đồng tại phiên 20/11/2026.

Viettel Post cũng là trường hợp khác biệt. Doanh nghiệp có tổng tài sản 8.794 tỷ đồng, so với vốn hóa 8.186 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 1,07 lần, thấp nhất trong nhóm.

Trong đó, tiền và tương đương tiền cùng đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 3.194 tỷ đồng. Quý 3/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 109 tỷ đồng, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ.

Hai doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn là Gạch men Thanh Thanh và Cấp nước Đắk Lắk lần lượt ghi nhận tổng tài sản 134 tỷ đồng và 939 tỷ đồng, cao hơn vốn hóa tương ứng 1,69 lần và 1,25 lần.

Như vậy, dù cùng có tổng tài sản lớn hơn vốn hóa, cơ cấu tài chính của 8 doanh nghiệp có sự khác biệt rõ rệt. Kosy tập trung tài sản vào hàng tồn kho bất động sản, NRC chủ yếu ở các khoản phải thu, Khải Hoàn Land có tỷ trọng lớn trong các khoản hợp tác đầu tư, còn PNJ ghi nhận lượng hàng tồn kho lớn cùng các khoản dự phòng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel Post vẫn duy trì lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng trong quý 3/2026.