Hai cỗ máy nặng 550 tấn, làm việc với dòng khí nóng 1.650°C

Ngày 19/11/2026, Mitsubishi Power, thương hiệu năng lượng thuộc Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản, công bố nhận hợp đồng cung cấp hai turbine khí M701JAC cho Nhà máy điện Ô Môn 3 tại Cần Thơ. Dự án có công suất thiết kế 1.155 MW, do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, dự kiến vận hành thương mại vào năm 2030.

M701JAC thuộc dòng turbine khí công suất lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến của Mitsubishi. Theo tài liệu giới thiệu sản phẩm, một turbine có khối lượng tham khảo khoảng 550 tấn, dài 16,7 m, rộng 6,5 m và cao 6,9 m. Như vậy, riêng hai turbine cùng dòng đã có tổng khối lượng danh định khoảng 1.100 tấn, chưa kể máy phát điện và các thiết bị phụ trợ.

Bên trong mỗi cỗ máy là hệ thống máy nén khí 15 tầng, 22 buồng đốt và turbine bốn tầng cánh. Khi hoạt động ở tốc độ định mức, trục máy quay 3.000 vòng/phút, tương đương 50 vòng mỗi giây.

Điểm đặc biệt nằm ở nhiệt độ vận hành. Dòng M701JAC được phát triển với công nghệ turbine khí cấp nhiệt độ 1.650°C, một trong những yếu tố giúp nâng cao hiệu suất phát điện.

Để vận hành, turbine hút không khí từ bên ngoài, nén đến áp suất cao rồi đưa vào buồng đốt cùng nhiên liệu. Dòng khí nóng sinh ra làm quay những tầng cánh turbine, kéo theo máy phát điện. Thách thức lớn nhất là bảo vệ các bộ phận kim loại trước nhiệt độ cực cao.

Mitsubishi giải quyết bài toán này bằng hệ thống làm mát bằng không khí kết hợp các lớp phủ cách nhiệt đặc biệt trên cánh turbine. Nhờ đó, phần kim loại được duy trì ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với dòng khí đi qua.

Tại Ô Môn 3, hai turbine khí sẽ kết hợp với hai lò thu hồi nhiệt và một turbine hơi. Khí nóng sau khi làm quay turbine được tận dụng để tạo hơi nước, tiếp tục vận hành turbine hơi phát điện. Công nghệ này gọi là điện khí chu trình hỗn hợp, cho phép sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn.

Theo Mitsubishi, dòng M701JAC có thể giúp hệ thống điện chu trình hỗn hợp đạt hiệu suất trên 64% trong điều kiện tham chiếu.

Mitsubishi không chỉ cung cấp turbine cho Ô Môn 3. Trước đó, tháng 8/2025, hãng đã ký hợp đồng cung cấp hai turbine M701JAC cho Ô Môn 4. Với hợp đồng mới công bố ngày 19/11/2026, hai nhà máy tại Cần Thơ sẽ sử dụng tổng cộng 4 turbine khí cùng dòng, với tổng công suất thiết kế 2.310 MW.

Cả 2 dự án thuộc chuỗi khí – điện Lô B – Ô Môn, sử dụng nguồn khí tự nhiên khai thác ngoài khơi Tây Nam Bộ. Riêng Ô Môn 3 do liên danh Doosan Enerbility của Hàn Quốc và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thực hiện gói thầu thiết kế, mua sắm thiết bị và xây dựng, trị giá gần 23.815 tỷ đồng.

Thái Lan đã vận hành 10 turbine cùng dòng tại ba nhà máy

Việc Việt Nam lựa chọn M701JAC diễn ra khi dòng thiết bị này đã có nhiều năm hoạt động thực tế trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan là trường hợp đáng chú ý nhất.

Theo báo cáo kỹ thuật của Mitsubishi Heavy Industries công bố năm 2025, hãng đã hoàn thành đưa vào hoạt động 10 tổ máy điện chu trình hỗn hợp sử dụng turbine M701JAC tại ba nhà máy ở Thái Lan, với tổng công suất khoảng 6.700 MW. Con số này lớn gấp gần sáu lần công suất thiết kế của Ô Môn 3.

Trong đó, hai nhà máy Sriracha tại tỉnh Chonburi và Pluak Daeng tại tỉnh Rayong có tổng công suất 5.300 MW, chia đều 2.650 MW mỗi nhà máy. Hai dự án sử dụng tổng cộng tám turbine M701JAC, được phát triển trong chương trình hợp tác giữa GULF của Thái Lan và Mitsui của Nhật Bản.

Tổ máy đầu tiên bắt đầu vận hành thương mại từ tháng 3/2021. Đến tháng 10/2024, Mitsubishi hoàn tất tổ máy thứ tám, khép lại quá trình xây dựng hai nhà máy điện khí quy mô lớn.

Hai turbine M701JAC còn lại được lắp đặt tại Nhà máy điện Hin Kong ở tỉnh Ratchaburi, cách Bangkok khoảng 100 km về phía tây. Nhà máy có công suất 1.400 MW, do liên doanh giữa GULF và RATCH đầu tư. Hai tổ máy lần lượt vận hành thương mại vào tháng 3/2024 và tháng 1/2025.

Mitsubishi cho biết đội turbine tại Thái Lan đã tích lũy khoảng 140.000 giờ vận hành tính đến thời điểm tổng hợp dữ liệu trong báo cáo kỹ thuật năm 2025. Mitsubishi cũng ký các hợp đồng bảo dưỡng dài hạn 25 năm cho những nhà máy này nhằm duy trì hiệu suất và độ ổn định của thiết bị.

Kinh nghiệm tại Thái Lan cho thấy M701JAC không còn là công nghệ mới chỉ được thử nghiệm, mà đã được triển khai thương mại trên quy mô hàng nghìn MW trong điều kiện khí hậu Đông Nam Á. Đây là cơ sở tham khảo quan trọng đối với Ô Môn 3, dù hiệu suất thực tế vẫn phụ thuộc vào thiết kế và điều kiện vận hành từng nhà máy.

Nhật Bản từng lập kỷ lục Guinness

Nếu Thái Lan nổi bật về số lượng turbine và quy mô vận hành, Nhật Bản có một thành tích đặc biệt về hiệu suất công nghệ.

Tháng 12/2022, Nhà máy điện Joetsu số 1 của Tohoku Electric Power tại tỉnh Niigata chính thức đi vào hoạt động. Nhà máy có công suất 572 MW, sử dụng turbine khí M701JAC thuộc thế hệ công nghệ 1.650°C.

Trong quá trình vận hành, tổ máy đạt hiệu suất nhiệt 63,62%, tính theo nhiệt trị thấp của nhiên liệu. Ngày 24/1/2023, Guinness World Records công nhận đây là kỷ lục thế giới về hiệu suất đối với nhà máy điện chu trình hỗn hợp tại thời điểm đó.

Khác với con số hiệu suất trên 64% trong tài liệu giới thiệu công nghệ của Mitsubishi, mức 63,62% tại Joetsu là kết quả được đo kiểm trên một tổ máy đã vận hành thực tế.

Joetsu còn có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt. Theo Mitsubishi, thời gian khởi động của tổ máy được rút ngắn khoảng 25%, trong khi tốc độ tăng giảm công suất nhanh gấp khoảng ba lần so với các nhà máy điện chu trình hỗn hợp thông thường được sử dụng làm cơ sở so sánh.

Một trường hợp khác tại Nhật Bản là Nhà máy điện Anegasaki ở tỉnh Chiba. Năm 2023, đơn vị vận hành JERA lần lượt đưa vào hoạt động ba tổ máy mới sử dụng công nghệ M701JAC, mỗi tổ máy có công suất khoảng 650 MW, nâng tổng công suất ba tổ máy lên 1.950 MW.