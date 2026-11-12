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Dự án nhiệt điện tỷ USD dang dở 16 năm tại Cần Thơ: Vừa ký hợp đồng mới với nhà thầu Trung Quốc, mục tiêu phát điện ngay năm sau

| | Doanh nghiệp

Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 là dự án nhiệt điện than công suất 1.200MW, tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng gói thầu T08 vào khoảng 7.800 tỷ.

Dự án nhiệt điện tỷ USD dang dở 16 năm tại Cần Thơ: Vừa ký hợp đồng mới với nhà thầu Trung Quốc , mục tiêu phát điện ngay năm sau- Ảnh 1.

Theo PetroTimes, ngày 11/11, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1, đơn vị trực thuộc PETROVIETNAM đã ký kết hợp đồng với Harbin Electric International Co., Ltd. (HEI) để triển khai Gói thầu T7.4: Chế tạo và cung cấp thiết bị rotor tuabin hạ áp và stator máy phát Tổ máy 2; kiểm tra, sửa chữa một số thiết bị của hệ thống tuabin - máy phát.

Gói thầu T7.4 thực hiện các hạng mục then chốt của hệ thống tuabin - máy phát, tạo tiền đề cho việc hoàn thành lắp đặt, thử nghiệm và đưa tổ máy vào vận hành.

Mục tiêu là đưa NMNĐ Long Phú 1 đi vào vận hành, sẵn sàng phát điện trong năm 2027.

Dự án nhiệt điện tỷ USD dang dở 16 năm tại Cần Thơ: Vừa ký hợp đồng mới với nhà thầu Trung Quốc , mục tiêu phát điện ngay năm sau- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban QLDA Long Phú 1 và HEI ký kết hợp đồng triển khai Gói thầu T7.4.

Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 là dự án nhiệt điện than công suất 1.200MW, tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng gói thầu T08 vào khoảng 7.800 tỷ.﻿ Dự án được xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ.

Harbin Electric International Co., Ltd. là doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu EPC, cung cấp thiết bị và xây dựng các nhà máy điện.  Harbin Electric International Co., Ltd. từng tham gia dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng với quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 600MW.

Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 là một trong các công trình trọng điểm quốc gia nằm trong Quy hoạch Điện 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ năm 2010, Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 được Chính phủ giao cho Petrovietnam làm chủ đầu tư. Tháng 12/2014, Petrovietnam đã ký kết với Liên danh Nhà thầu Power Machines (PM) của Nga và Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) làm Tổng thầu EPC với tổng giá trị hợp đồng là 1,2 tỷ USD.

Dự án được khởi công vào tháng 9/2015.﻿ Theo kế hoạch, tổ máy số 1 của nhà máy sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2018 và tổ máy số 2 sẽ đưa vào vận hành thương mại vào năm 2019.

Tuy nhiên, khi dự án thực hiện mới được khoảng 77 - 78%, thì dự án phát sinh vướng mắc liên quan đến lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Power Machines từ ngày 26/01/2018. Đến tháng 01/2019, nhà thầu Power Machines đã có văn bản chính thức thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng do bất khả kháng.﻿

Chí Kiên

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