Cổ phiếu công ty thuộc hệ sinh thái Petrolimex tăng gần 50% sau 6 phiên, kinh doanh thua lỗ, cổ đông lớn nhiều lần bán vốn bất thành

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (HoSE: PIT) có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc cổ phiếu PIT tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ ngày 4/11 đến ngày 10/11/2026.

PITCO cho biết việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp xuất phát từ cung cầu trên thị trường chứng khoán. Hoạt động mua bán do nhà đầu tư quyết định và nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. PITCO cũng khẳng định không thực hiện bất kỳ tác động nào đến giao dịch cổ phiếu PIT.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PIT bắt đầu chuỗi tăng trần từ ngày 4/11, đưa thị giá từ 6.750 đồng lên 7.220 đồng/cổ phiếu. Trong 4 phiên tiếp theo, mã này liên tục tăng hết biên độ, lần lượt lên 7.720 đồng, 8.260 đồng, 8.830 đồng và 9.440 đồng/cổ phiếu.

Đến phiên 11/11, PIT có thời điểm chạm mức giá trần 10.100 đồng/cổ phiếu trước khi đóng cửa tại 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6%. Tính chung 6 phiên giao dịch, cổ phiếu của PITCO đã tăng khoảng 48%, tương đương mức tăng 3.250 đồng/cổ phiếu.

Dù thị giá tăng mạnh, thanh khoản cổ phiếu này vẫn khá thấp. Trong 5 phiên tăng trần từ ngày 4/11 đến ngày 10/11, tổng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 26.400 cổ phiếu, bình quân 5.280 cổ phiếu mỗi phiên. Riêng ngày 5/11, chỉ có 1.000 cổ phiếu PIT được sang tay. Thanh khoản cải thiện trong phiên 11/11 với 49.900 cổ phiếu được khớp lệnh, cao hơn tổng khối lượng giao dịch của cả 5 phiên trước cộng lại.

Đà tăng của cổ phiếu PIT diễn ra trong lúc hoạt động kinh doanh của PITCO tiếp tục gặp khó khăn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 80 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế gần 11 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PITCO đạt doanh thu thuần khoảng 344 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm gần 23 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 52 tỷ đồng.

CỔ ĐÔNG LỚN 7 LẦN ĐĂNG KÝ THOÁI VỐN, NHIỀU LẦN KHÔNG BÁN ĐƯỢC CỔ PHIẾU

Bên cạnh diễn biến tăng giá, PITCO còn thu hút sự chú ý khi Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC), doanh nghiệp do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 100% vốn, đang tìm cách bán toàn bộ cổ phần tại công ty.

Theo thông báo ngày 14/10, PGCC đăng ký bán hơn 4,91 triệu cổ phiếu PIT, tương đương 32,31% vốn điều lệ PITCO. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 20/10 đến ngày 18/11/2026. Nếu hoàn tất, PGCC sẽ không còn sở hữu cổ phần tại PITCO.

Ngay cả khi toàn bộ số cổ phiếu khớp lệnh trong giai đoạn này đều do PGCC bán ra, khối lượng chuyển nhượng cũng chưa đạt 3% kế hoạch. Trong khi đó, thời hạn đăng ký giao dịch sẽ kết thúc vào ngày 18/11. Hiện PGCC chưa công bố kết quả giao dịch của đợt đăng ký này.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp thuộc Petrolimex gặp khó trong việc bán cổ phần PITCO. Năm 2023, PGCC từng 4 lần đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu PIT, tương đương 52,67% vốn điều lệ công ty. Các đợt giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2023 nhưng đều không bán được cổ phiếu nào.

Trong các báo cáo kết quả giao dịch, PGCC cho biết nguyên nhân chủ yếu do điều kiện thị trường không thuận lợi và giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng. Sang năm 2026, PGCC tiếp tục đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu PIT trong khoảng thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 27/8 nhưng vẫn không có giao dịch thành công.

Phải đến đợt đăng ký từ ngày 4/9 đến ngày 2/10, PGCC mới bán được hơn 3,09 triệu cổ phiếu PIT qua phương thức khớp lệnh, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 52,67% xuống 32,31%. Doanh nghiệp cho biết không thể bán hết số cổ phiếu đăng ký do không có đủ nhà đầu tư mua trên hệ thống giao dịch.

Kể từ năm 2023, PGCC đã có 5 lần đăng ký thoái toàn bộ vốn tại PITCO nhưng không bán được cổ phiếu nào, một lần chỉ bán được một phần và hiện tiếp tục đợt đăng ký thứ bảy.



