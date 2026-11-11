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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập kỷ lục

| | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập kỷ lục

Kể từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã giữ vững ngôi vị số một về thị phần tại thị trường ô tô Việt Nam, với doanh số ngày càng tăng trưởng qua từng năm. Việc chính thức vượt qua mốc 200.000 xe chỉ trong 10 tháng cũng giúp VinFast lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành thương hiệu xe đầu tiên tại Việt Nam đạt doanh số bán bình quân hơn 20.000 xe/tháng.

Ngày 11/11/2026, VinFast công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026, đưa tổng lượng xe bán ra sau 10 tháng đầu năm lên 200.593 chiếc. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một thương hiệu ô tô cán mốc 200.000 xe bán ra chỉ trong 10 tháng, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường tuyệt đối của VinFast.

Kể từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã giữ vững ngôi vị số một về thị phần tại thị trường ô tô Việt Nam, với doanh số ngày càng tăng trưởng qua từng năm. Việc chính thức vượt qua mốc 200.000 xe chỉ trong 10 tháng cũng giúp VinFast lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành thương hiệu xe đầu tiên tại Việt Nam đạt doanh số bán bình quân hơn 20.000 xe/tháng.

Trong tháng 10, VF 3 là mẫu xe VinFast được khách hàng chọn mua nhiều nhất, với 3.960 xe bán ra, nâng tổng số xe VF 3 đã được bàn giao từ đầu năm lên 46.232 chiếc. Được mệnh danh là "xe điện quốc dân", VinFast VF 3 chinh phục đông đảo khách hàng nhờ các ưu điểm như thiết kế gọn gàng, bắt mắt, tính cá nhân hóa cao, giá bán hấp dẫn và chi phí sử dụng tiết kiệm, phù hợp với mọi điều kiện vận hành và nhu cầu của người dân.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của VinFast trong tháng 10 là VF 6, với 3.716 xe được bàn giao cho khách hàng. Cộng dồn 10 tháng, VF 6 đạt 22.742 xe bán ra, là mẫu xe đứng đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam.

Tiếp theo là mẫu VF 5/Herio Green với 3.706 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 34.126 xe, giữ vững vị trí số một trong phân khúc A-SUV. Ưu điểm của VF 5/Herio Green là thiết kế hợp lý, công năng sử dụng tối ưu, khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, phù hợp với cả khách hàng cá nhân lẫn các tài xế kinh doanh dịch vụ.

Mẫu xe cỡ nhỏ có giá bán hấp dẫn nhất thị trường hiện nay - VF 2/Minio Green - cũng có tháng kinh doanh bùng nổ với 3.405 xe được bàn giao cho khách hàng. Trong khi đó, với 2.957 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 42.975 chiếc, Limo Green tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe 7 chỗ được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay.

Mẫu D-SUV VF 8 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10 khi có tới 1.903 xe đến tay khách hàng. Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là VF MPV 7 với 1.319 xe bán ra trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 13.297 xe; VF 7 với 929 xe bán ra trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đạt 9.841 xe.

Hiện VinFast đang triển khai chương trình "Vì tương lai xanh" trên quy mô toàn quốc, với các chính sách ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ khách hàng từ 3% đến 9% tùy từng dòng xe, miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029, cùng các chương trình "Thu xăng - Đổi điện" được thực hiện liên tục tại các Trung tâm Thương mại Vincom ở tất cả các tỉnh thành.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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