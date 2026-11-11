Nguyên Xuân lần thứ hai liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

‏Nguyên Xuân tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu Việt‏

‏Ngày 16/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt". Tại kỳ xét chọn năm nay, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được vinh danh. Nguyên Xuân tiếp tục góp mặt trong danh sách, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.‏

Nguyên Xuân là một trong bốn thương hiệu của Dược phẩm Hoa Linh đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2026

Ra đời năm 2018, Nguyên Xuân được phát triển từ cảm hứng về những nồi nước gội đầu thơm hương bồ kết, hương nhu của bà, của mẹ. Nguyên Xuân được nuôi dưỡng từ tâm huyết gìn giữ tinh hoa dược liệu cổ truyền phương Đông, kết hợp với khoa học hiện đại để tạo nên những sản phẩm chăm sóc tóc mang dấu ấn riêng‏

‏Mỗi dòng sản phẩm của Nguyên Xuân được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với từng loại tóc và da đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng như Nguyên Xuân Dưỡng Tóc dành cho tóc khô xơ, hư tổn, giúp tóc mềm mượt, trông dày và đen hơn; Nguyên Xuân Chắc Khỏe phù hợp cho mái tóc yếu, dễ gãy rụng; Nguyên Xuân Bồng Bềnh dành cho tóc dầu, dễ bết, giúp tóc tơi phồng, vào nếp và suôn mượt; trong khi Nguyên Xuân Sạch Gàu tập trung chăm sóc da đầu, hỗ trợ làm sạch gàu và giảm ngứa. Điều này khẳng định nền tảng nghiên cứu vững chắc và vai trò tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc tóc và da đầu của người Việt‏

‏Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm thể hiện tinh thần tiên phong của Nguyên Xuân trong việc tiên phong phát triển các giải pháp chăm sóc tóc và da đầu từ dược liệu cổ truyền phương Đông, kết hợp khoa học hiện đại, đáp ứng những nhu cầu và tình trạng khác nhau của người tiêu dùng. Nguyên Xuân không chỉ là "dầu gội dược liệu quốc dân" được hàng triệu khách hàng yêu thích mà còn là niềm tự hào của sản phẩm thuần Việt, trở thành biểu tượng cho thương hiệu Việt được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.‏

‏Hệ sinh thái sản phẩm Nguyên Xuân chăm sóc chuyên biệt cho từng loại tóc và da đầu.‏

‏Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Nguyên Xuân trong việc phát triển sản phẩm và vun đắp niềm tin nơi người tiêu dùng, trở thành động lực để Nguyên Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc tóc, da đầu trong đời sống hiện đại.‏

‏Hành trình 8 năm lấy chất lượng làm nền tảng, đổi mới để tiên phong‏

‏Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: "Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong". Năm 2026, nhóm tiêu chí "Đổi mới, sáng tạo" được nâng lên 300 điểm, chiếm 30% tổng số điểm đánh giá, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực thích ứng của doanh nghiệp trước yêu cầu mới của thị trường.‏

‏Với Nguyên Xuân, chất lượng là nền tảng được duy trì xuyên suốt quá trình phát triển. Thương hiệu kế thừa định hướng kết hợp tri thức dược liệu cổ truyền phương Đông và khoa học hiện đại của Dược phẩm Hoa Linh, chú trọng nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc của người tiêu dùng.‏

‏Đối với Nguyên Xuân, tinh thần đổi mới được thể hiện qua việc phát triển hệ sinh thái chăm sóc tóc và da đầu với nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt. Gần đây, thương hiệu tiếp tục mở rộng danh mục với Serum dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu, hướng tới những nhu cầu chăm sóc chuyên sâu hơn, giúp dưỡng da đầu, giảm gãy rụng tóc và góp phần hỗ trợ tóc mới mọc chắc khỏe. Việc từng bước hoàn thiện giải pháp cho thấy nỗ lực thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng hiện đại, đồng thời tạo nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.‏

‏Sản phẩm Serum Dưỡng chất dưỡng tóc và da đầu Nguyên Xuân ra mắt đáp ứng nhu cầu chăm sóc da đầu của người tiêu dùng‏

‏Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, giá trị cốt lõi của Thương hiệu Quốc gia trước hết nằm ở niềm tin của người tiêu dùng.‏

‏"Mỗi thương hiệu Quốc gia giống như một giấy chứng nhận về danh dự của Nhà nước, được tạo nên bởi tiêu chuẩn và khẳng định bằng hành động của cả Quốc gia và doanh nghiệp", bà Dung chia sẻ.‏

‏Nguyên Xuân đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tại "Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10", với sự đại diện của bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh.‏

‏Theo bà, chất lượng là nền tảng để xây dựng niềm tin lâu dài. Với định hướng kết hợp tri thức y học cổ truyền phương Đông cùng khoa học và công nghệ hiện đại, Hoa Linh chú trọng chuẩn hóa nguồn nguyên liệu, tăng cường nghiên cứu nhằm chứng minh hiệu quả trên cơ sở khoa học, đồng thời ứng dụng công nghệ bào chế tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm.‏

‏Với Nguyên Xuân, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ khẳng định niềm tin của người tiêu dùng dành cho một thương hiệu chăm sóc tóc thuần Việt, mà còn tiếp thêm ý nghĩa cho hành trình đưa những giá trị truyền thống hòa nhịp cùng đời sống hiện đại. Từ nền tảng ấy, Nguyên Xuân tiếp tục theo đuổi sứ mệnh gìn giữ nét đẹp mái tóc Việt, lan tỏa bản sắc văn hóa và góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Việt trên hành trình hội nhập quốc tế.‏