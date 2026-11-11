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Đề xuất bãi bỏ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan

| | Doanh nghiệp

Đề xuất bãi bỏ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan đối với người đại diện doanh nghiệp ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký). Thời gian qua, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh với chủ doanh nghiệp nhóm 06 gây nhiều bất cập.

Thay đổi cách áp dụng

VCCI đề xuất thay đổi cách áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trạng thái 06.

VCCI cho rằng, không nên áp dụng biện pháp này tràn lan, nhất là với trường hợp doanh nghiệp có số nợ thuế không lớn hoặc chỉ vi phạm thủ tục thông báo địa chỉ kinh doanh. Việc hạn chế quyền đi lại cần có căn cứ rõ ràng về nghĩa vụ thuế và hành vi chây ỳ của người nộp thuế.

Cụ thể, VCCI kiến nghị chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi có quyết định ấn định số nợ thuế cụ thể bằng văn bản, vượt ngưỡng nhất định. Mức được đề xuất tham khảo là trên 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và trên 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp; đồng thời người nộp thuế đã được tống đạt thông báo hợp lệ nhưng cố tình chây ỳ.

Đề xuất bãi bỏ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan- Ảnh 1.

Đề xuất thiết lập cơ chế liên thông tự động 100% giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Ảnh minh họa.

Một vướng mắc khác được VCCI đề cập là tình trạng doanh nghiệp bị đình trệ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế do còn khoản tiền thuế nộp thừa. Có doanh nghiệp chỉ còn nợ số tiền từ vài nghìn đồng đến vài triệu đồng nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.

Theo phản ánh của doanh nghiệp và chuyên gia, khi thực hiện thủ tục giải thể, nếu tài khoản thuế còn số dư, kể cả khoản nộp thừa, người nộp thuế vẫn phải xử lý trước khi hoàn tất việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Để tháo gỡ, VCCI kiến nghị bổ sung cơ chế đặc thù: Với doanh nghiệp có khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, nộp thừa từ 10 triệu đồng trở xuống, nếu có văn bản tự nguyện từ bỏ quyền nhận lại tiền, cơ quan thuế được ghi thu khoản này vào ngân sách, tất toán tài khoản và ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà không phải thực hiện thủ tục hoàn trả.

VCCI cũng đề xuất thiết lập cơ chế liên thông tự động giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, khi cơ quan thuế ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dữ liệu cần được tự động chuyển sang hệ thống đăng ký kinh doanh để cập nhật trạng thái pháp lý, thực hiện các thủ tục xóa tên doanh nghiệp mà không yêu cầu người nộp thuế tiếp tục nộp một bộ hồ sơ riêng.

Không chỉ vướng chuyện xuất cảnh

Trong dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Theo VCCI, việc “tạm thời chưa áp dụng hoãn xuất cảnh” mới chỉ xử lý được quyền đi lại trong ngắn hạn. Trên thực tế, thông tin của người bị đánh cắp căn cước công dân (CCCD) vẫn "bị treo" là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp vi phạm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đề xuất bãi bỏ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh tràn lan- Ảnh 2.

Đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị mạo danh lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Hậu quả là công dân bị ngân hàng từ chối mở tài khoản, từ chối cấp tín dụng và đặc biệt là bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp phép khi họ thành lập doanh nghiệp mới để làm ăn chân chính.

Để tháo gỡ triệt để, VCCI kiến nghị bổ sung cơ chế khôi phục quyền tự do kinh doanh cho người bị mạo danh. Theo đó, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản thụ lý của cơ quan công an, cơ quan thuế cần giải tỏa các biện pháp cưỡng chế liên quan đến cá nhân đó; đồng thời phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý thông tin nhân thân của người này trên hệ thống dữ liệu.

Theo Việt Linh

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