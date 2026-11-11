Vật liệu xanh Đông Dương được giao gần 1.600m2 đất tại xã Đan Phượng làm dự án nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 5/11/2026 về việc giao 1.559,07m² đất tại xã Đan Phượng cho Công ty CP Vật liệu xanh Đông Dương để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đan Phượng.

Chủ đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định; Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung với thời hạn ổn định lâu dài.

Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; có thu tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội

UBND TP giao Vật liệu xanh Đông Dương có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành và đơn vị liên quan để hoàn thành các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các Sở có liên quan; Thuế TP... theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Về chủ đầu tư, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2022 với tên gọi ban đầu là Công ty CP XD Thương mại Tây Hồ. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Thời điểm thành lập, Vật liệu xanh Đông Dương có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Khúc Thị Dậu; Đỗ Đình Hưng và Nguyễn Hữu Hải. Lúc này, bà Khúc Thị Dậu (SN 1957) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 4/2024, doanh nghiệp đổi tên như hiện tại và đến tháng 10/2025 tăng vốn lên 40 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (29/5/2026), vị trí Người đại diện theo pháp luật của Vật liệu xanh Đông Dương thay đổi từ bà Khúc Thị Dậu- Chủ tịch HĐQT thành ông Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1974)- Giám đốc.

Bà Dậu còn được biết đến là Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Phát triển Bắc Sơn (Phát triển Bắc Sơn). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2026, trụ sở tại Tòa nhà Lanmak Tower N04B, phường Xuân Đỉnh, TP.Hà Nội.

Tháng 12/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 130 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương (70%) và ông Hoàng Việt Hùng (30%). Ông Hoàng Việt Hùng cũng chính là Tổng Giám đốc, đứng tên tại ACE Thái Bình Dương.

ACE Thái Bình Dương được thành lập từ ngày 11/12/2015, ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, trụ sở chính cũng đặt tại Tòa nhà Lanmak Tower N04B. Doanh nghiệp này được biết đến là đơn vị thầu thi công xây lắp, hệ thống cơ điện,... của nhiều dự án như Tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 (Khu Đô thị Công nghệ FPT, TP.Đà Nẵng); dự án Romantic Park Tây Hồ Tây (Hà Nội); dự án Malibu Walk (Hà Nội);... ACE Thái Bình Dương và ông Hoàng Việt Hùng còn cùng "song hành" tại Công ty CP Hạ tầng ACE với vai trò cổ đông sáng lập. Doanh nghiệp xây dựng công trình đường bộ này mới chỉ được thành lập từ tháng 7/2026, do ông Việt Hùng đứng tên.

Tháng 2/2026, vốn điều lệ của Phát triển Bắc Sơn vẫn ở mức 130 tỷ đồng nhưng có sự thay đổi về cổ đông. Lúc này, bà Khúc Thị Dậu và bà Nguyễn Thị Sâm nắm giữ mỗi người 50% vốn doanh nghiệp. Đồng thời, bà Dậu cũng thay ông Hoàng Việt Hùng đứng tên tại doanh nghiệp này.

Ngoài ra, bà Dậu còn đang đứng tên tại một doanh nghiệp được thành lập từ năm 1992, vốn điều lệ 250 tỷ đồng (theo công bố ngày 13/10/2026) là Công ty CP Đầu tư TMDV Trường Phát.