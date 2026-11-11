Gã khổng lồ viễn thông Thụy Điển đưa 500 kỹ sư Việt Nam tham gia nhiệm vụ đột phá

ĐƯA 500 KỸ SƯ TẠI VIỆT NAM THAM GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHO TOÀN CẦU

Ngày 10/11, tập đoàn công nghệ viễn thông Ericsson (Thụy Điển) chính thức công bố thiết lập năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam. Hoạt động này quy tụ khoảng 500 kỹ sư trình độ cao, tham gia phát triển các công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh toàn cầu của tập đoàn.

Theo Ericsson, đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam tham gia nhiều lĩnh vực quan trọng như mạng truy nhập vô tuyến (RAN), mạng lõi (Core Network) và công nghệ điện toán đám mây (cloud-native).

Các công việc cụ thể bao gồm phát triển phần mềm vô tuyến tiên tiến cho hệ thống Massive MIMO, giải pháp vô tuyến từ xa, nền tảng hạ tầng đám mây, hệ thống kiểm thử và tự động hóa. Những hoạt động này đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm của Ericsson trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của công nghệ 5G và các thế hệ mạng tiếp theo.

Khác với hoạt động cung cấp thiết bị và triển khai mạng viễn thông cho khách hàng trong nước trước đây, đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam hiện tham gia vào quá trình phát triển các công nghệ được Ericsson sử dụng trong danh mục sản phẩm quốc tế.

Ericsson cho biết hoạt động R&D mới được xây dựng trên nền tảng năng lực phát triển phần mềm và kiểm thử đã hình thành tại Việt Nam. Tập đoàn cũng hợp tác với các đối tác R&D trong nước để tận dụng đội ngũ kỹ sư có chuyên môn, đồng thời mở rộng quy mô nghiên cứu trong tương lai.

TẬP ĐOÀN 150 NĂM TUỔI, DOANH THU HƠN 600.000 TỶ ĐỒNG MỖI NĂM

Ericsson được thành lập năm 1876 tại Thụy Điển, hiện là một trong những nhà cung cấp thiết bị và giải pháp hạ tầng viễn thông lớn trên thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp như Nokia và Huawei. Ericsson chủ yếu phát triển và cung cấp thiết bị, phần mềm cùng các giải pháp công nghệ cho những doanh nghiệp viễn thông.

Các sản phẩm của tập đoàn bao gồm hệ thống trạm phát sóng di động, anten, thiết bị thu phát vô tuyến 4G và 5G, phần mềm mạng lõi, giải pháp điện toán đám mây và công nghệ quản lý mạng tự động.

Theo thông tin công bố của doanh nghiệp, Ericsson hiện có hơn 85.000 nhân viên trên toàn cầu, sở hữu trên 60.000 bằng sáng chế đã được cấp. Tập đoàn niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Stockholm (Thụy Điển) và Nasdaq New York (Mỹ).

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Ericsson ghi nhận doanh thu 236,7 tỷ SEK (krona Thụy Điển), giảm 5% so với năm trước. Quy đổi theo tỷ giá ngày 11/11/2026, doanh thu tương đương khoảng 614.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 28,7 tỷ SEK, tương đương khoảng 74.500 tỷ đồng.

﻿Riêng chi phí R&D của Ericsson trong năm 2025 là 48,9 tỷ SEK, tương đương khoảng 127.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% doanh thu của tập đoàn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu Ericsson đạt 161,5 tỷ SEK, giảm 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 10,8 tỷ SEK, giảm 47%, một phần do nền so sánh năm trước có khoản lợi nhuận từ hoạt động thoái vốn.

Tại Việt Nam, Ericsson đã có mặt từ năm 1993 và tham gia phát triển hạ tầng viễn thông qua nhiều thế hệ công nghệ, từ 2G, 3G, 4G đến 5G.

Tập đoàn hiện là đối tác công nghệ của nhiều nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone. Đáng chú ý, tháng 9/2024, Ericsson công bố giành được phần lớn khối lượng triển khai mạng truy nhập vô tuyến 5G trên toàn quốc của Viettel, với phạm vi triển khai tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc, miền Trung.

Tháng 9/2025, Ericsson tiếp tục khai trương văn phòng mới tại Hà Nội, sau 32 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam. Trước đó, vào tháng 11/2024, trong cuộc gặp với Thủ tướng, lãnh đạo Ericsson đã bày tỏ mong muốn lựa chọn Việt Nam làm nơi phát triển các sản phẩm và công nghệ mới, đồng thời đề cập khả năng hợp tác xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển tại đây.