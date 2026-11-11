Hành trình đóa hướng dương rực rỡ kết tinh trong dòng sữa tươi sạch TH true MILK
Từ cánh đồng rực rỡ, những bông hoa hướng dương trở thành một phần của quy trình sản xuất khép kín tại trang trại bò sữa quy mô hàng đầu thế giới của TH true MILK - dòng sữa tươi sạch tiêu chuẩn quốc tế.
Ông Dương Tiến Lực - Quản lý vận hành bộ phận Nông nghiệp tại TH cho biết, cuối năm 2026, TH trồng hướng dương trên diện tích 150ha. Cánh đồng hoa không chỉ tạo môi trường sinh thái và cảnh quan mà còn là một thành phần nguyên liệu thức ăn thô xanh quan trọng cho đàn bò sữa gần 80.000 con tại Cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao khép kín lớn bậc nhất thế giới của TH - kỷ lục xác lập năm 2020 và vừa tiếp tục xác lập vào tháng 9/2026.
Khi hoa gần tàn, bông cụp xuống và kiểm tra hạt thấy đang ra sữa, toàn bộ cây hướng dương sẽ được thu hoạch.
Sau đó, hướng dương được phối trộn cùng nhiều nguyên liệu khác như ngô và cỏ tươi hoặc ủ chua, các loại cám tinh, các vitamin, khoáng chất để làm thức ăn cho đàn bò, theo thông tin từ chị Trần Thị Thảo - Quản lý Trung tâm Thức ăn số 2, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH. Tỷ lệ của các thành phần này được tính toán và xây dựng qua các phần mềm hiện đại và dựa trên nhu cầu của từng nhóm bò khác nhau, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mỗi giai đoạn tăng trưởng. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn tại trung tâm thức ăn và chuyển tới các chuồng trại.
Ngoài làm thức ăn tươi, một phần hướng dương được nghiền nhỏ và ủ chua làm thức ăn dự trữ cho bò sữa. Theo các chuyên gia nông nghiệp, hướng dương ủ chua là món ngon độc đáo đối với bò sữa, vừa bổ sung tinh dầu omega 3, vừa lạ miệng, "khoái khẩu", giúp bò cho nhiều sữa hơn.
Nguồn thức ăn sau khi được phối trộn sẽ được đưa tới trang trại chăn nuôi bò sữa – nơi Tập đoàn TH ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ EU và các nước G7 như công nghệ quản lý đàn bò thông qua hệ thống phần mềm Afifarm (Israel), công nghệ quản lý đàn của Uniform Agri (Hà Lan), quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), quy trình sản xuất nước sạch Amiad Israel…
Tiếp theo, hệ thống vắt sữa tự động – khép kín – vi tính hóa, giúp đưa dòng sữa có chất lượng tốt nhất đến Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK. Nhà máy là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch của TH, và là nhà máy chế biến sữa tươi lớn hàng đầu Đông Nam Á với những dây chuyền, quy chuẩn công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, có nhiệm vụ chế biến, đóng gói các dòng sản phẩm sữa tươi sạch và các sản phẩm từ sữa tươi để từ đó phân phối ra thị trường.
Một góc Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới của TH tại Nghệ An.
Thanh Niên Việt