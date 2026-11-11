Hà Nội đề nghị Tập đoàn Sumitomo tăng tốc siêu dự án 4,2 tỷ USD, nơi dự kiến xây tòa tháp cao 108 tầng

Trong khuôn khổ chương trình công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 10/11, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tới thăm và làm việc với Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn Sojitz tại trụ sở Keidanren, theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao vai trò của Keidanren, Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cùng sự đồng hành của Sumitomo, Sojitz và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Thủ đô.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư thực chất, lâu dài và cùng có lợi với các đối tác Nhật Bản.

Nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và nhà đầu tư lớn nhất tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy trân trọng những đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản như Canon, Panasonic, Sumitomo Electric, Yamaha, Aeon, Nidec…

Theo ông Trần Đức Thắng, môi trường đầu tư tại Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển đột phá khi Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được ban hành, mở ra những đột phá về thể chế và không gian phát triển.

Thành phố đang tập trung cải cách thực chất thủ tục hành chính, đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đề xuất các định hướng hợp tác đầu tư trong thời gian tới, Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư, đồng đầu tư và đồng kiến tạo trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, hạ tầng số, năng lượng sạch, môi trường và logistics thông minh.

Đối với Tập đoàn Sumitomo, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khu công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội là liên doanh giữa Tập đoàn BRG của Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo Corporation của Nhật Bản. Dự án được công bố và động thổ lần đầu vào tháng 10/2019 tại khu vực xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đến ngày 19/8/2025, dự án chính thức khởi công tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC), liên doanh giữa BRG và Sumitomo.

Với quy mô gần 272ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ USD, dự án được chia thành 5 giai đoạn triển khai, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2032.

Điểm nhấn của dự án là tháp tài chính thương mại cao 108 tầng, được định hướng trở thành công trình trọng tâm của khu đô thị thông minh.

Dự án cũng nằm trong danh sách 250 công trình được đồng loạt khánh thành, khởi công trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025.