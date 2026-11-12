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Lãnh đạo bị khởi tố, công ty ngành điện hơn 3.000 tỷ đồng thay 'ghế nóng'

| | Doanh nghiệp

Ông Đặng Phan Tường

Ông Đặng Phan Tường

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD) vừa miễn nhiệm một thành viên HĐQT liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tập đoàn PC1.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 7/11/2026, thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, cổ đông TBD nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường. Trước đó, ông Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan. Để kiện toàn bộ máy quản trị, đại hội đồng thời bầu ông Nguyễn Trọng Trung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Vụ án liên quan đến EVNNPT và Tập đoàn PC1 đang được Bộ Công an điều tra với tổng cộng 47 bị can bị khởi tố về 5 tội danh, gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các sai phạm được xác định xảy ra tại 13 doanh nghiệp. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và trên 1 triệu USD. Ngoài ra, các tài khoản chứng khoán có tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng của các bị can cũng bị phong tỏa, tạm dừng giao dịch để phục vụ việc thu hồi tài sản.

Về hoạt động kinh doanh, Thiết bị điện Đông Anh là doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp máy biến áp và thiết bị điện phục vụ hệ thống truyền tải, phân phối điện.

Bất chấp biến động nhân sự cấp cao, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong quý III/2026. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 962 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 53 tỷ đồng, tăng khoảng 89%. Bình quân mỗi ngày trong quý III, Thiết bị điện Đông Anh ghi nhận doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Biên lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5,5%, gần tương đương cùng kỳ năm trước.

Tại mức giá tham chiếu 63.100 đồng/cổ phiếu ngày 11/11, giá trị vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đạt khoảng 3.068 tỷ đồng. Cổ phiếu TBD hiện giao dịch trên UPCoM với thanh khoản thấp.

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