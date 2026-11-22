Thỏa thuận mở ra một bước phát triển mới trong hợp tác giữa ROX Group và Azerbaijan, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại quốc gia này. Thỏa thuận cũng đặt nền tảng cho việc tăng cường phối hợp giữa hai bên, từ nghiên cứu, đánh giá tiềm năng đến từng bước thúc đẩy các cơ hội đầu tư, góp phần vào mục tiêu phát triển năng lượng sạch và bảo đảm an ninh năng lượng của Azerbaijan.

Đây là kết quả tiếp nối quá trình trao đổi giữa ROX Group và Bộ Năng lượng Azerbaijan, bắt đầu từ việc hai bên ký Biên bản ghi nhớ (MoU) vào tháng 9/2026. Từ những định hướng hợp tác ban đầu, hai bên đã tiến thêm một bước trong việc thúc đẩy nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án điện gió và điện mặt trời tại Azerbaijan.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ilham Aliyev, lãnh đạo ROX Group đã có dịp tiếp kiến Tổng thống, đồng thời đón đoàn lãnh đạo cấp cao Azerbaijan đến thăm và làm việc tại trụ sở ROX Group. Những hoạt động này góp phần thắt chặt quan hệ giữa ROX Group với các đối tác Azerbaijan, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Hợp tác giữa ROX Group và Azerbaijan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Azerbaijan đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và từng bước hiện thực hóa mục tiêu. Tháng 5/2025, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Hai bên cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác năng lượng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Azerbaijan, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động hợp tác chuyên ngành.

Azerbaijan đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 8 GW công suất năng lượng tái tạo vào năm 2032. Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, các dự án điện gió, điện mặt trời không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung mà còn hỗ trợ Azerbaijan thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng. Đây cũng là cơ hội để ROX Group tham gia hợp tác phát triển các dự án, đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu điện và thúc đẩy phát triển năng lượng sạch tại quốc gia này.

Hiện diện tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, ROX Group tiếp tục mở rộng bản đồ Go Global, trong đó Azerbaijan là một trong những thị trường được Tập đoàn quan tâm. Các lĩnh vực ưu tiên gồm năng lượng sạch, phát triển hạ tầng và đô thị.

Trước đó, tại Kyrgyzstan, ROX Group tham gia cùng đối tác triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul. Ngày 14/6/2026, giai đoạn 1 với công suất 175 MWp được khánh thành và hòa lưới điện quốc gia sau khoảng 8 tháng triển khai. Toàn dự án có tổng công suất quy hoạch khoảng 1.900 MW, diện tích gần 2.000 ha. Riêng giai đoạn 1 của dự án dự kiến cung cấp khoảng 295 triệu kWh điện mỗi năm.

Dự án điện mặt trời ROX Issyk-Kul giai đoạn 1. Ảnh: ROX Group

Dự án điện mặt trời ROX Issyk-Kul cho thấy kinh nghiệm của Tập đoàn trong việc nghiên cứu, tư vấn phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn tại thị trường nước ngoài, đồng thời tạo nền tảng để ROX tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các quốc gia Trung Á và Nam Kavkaz.

Trong lĩnh vực đô thị, ROX Group tham gia cùng đối tác phát triển Dự án đô thị Royal Central Park rộng 53,5 ha tại thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), và đang mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác tại một số quốc gia Trung Á khác.

Từ Trung Á đến vùng nam Kavkaz, ROX Group đang từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, hướng tới tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển hạ tầng bền vững tại các thị trường tiềm năng. Hợp tác với Bộ Năng lượng Azerbaijan là một bước tiến trong định hướng đó, tạo tiền đề để các bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy và từng bước hiện thực hóa các cơ hội cụ thể trong thời gian tới.