CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF, sàn UPCoM) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Phùng Ngọc Bộ.

Bên cạnh đó, ông Bộ cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, chấp thuận việc chấm dứt đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Trong đơn, ông Bộ cho biết lý do từ nhiệm là theo yêu cầu về công tác cán bộ của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Phân lân Văn Điển cho biết, việc từ nhiệm của ông Phùng Ngọc Bộ sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua trong phiên họp gần nhất.

Ông Phùng Ngọc Bộ. Ảnh: DRC

Được biết, ông Phùng Ngọc Bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của CTCP Cao Su Đà Nẵng (MCK: DRC, sàn HoSE) kể từ ngày 17/11/2026.

Tại bản cung cấp thông tin cho thấy, ông Bộ hiện còn giữ chức vụ Thành viên HĐTV của Công ty Cao su Inoue Việt Nam. Đồng thời nắm giữ hơn 15,4 triệu cổ phiếu DRC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 10% vốn điều lệ của Cao Su Đà Nẵng.

Ông Phùng Ngọc Bộ (SN 1976) tốt nghiệp chuyên ngành hóa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, hoàn thành chương trình thạc sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Lyon I (Cộng hòa Pháp).

Ông đã có gần 30 năm công tác trong ngành hóa chất, với kinh nghiệm về quản lý kỹ thuật sản xuất, khoa học và công nghệ, an toàn và môi trường, giữ chức vụ Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kể từ tháng 3/2023 đến nay.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia công tác quản lý và đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại nhiều doanh nghiệp thành viên.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/11/2026 tới đây, Phân lân Văn Điển sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, thành phần tham dự gồm toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần được chốt ngày 28/10/2026.

Tại đại hội, phân lân Văn Điển sẽ trình cổ đông thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030; ký hợp đồng tiêu thụ với người có liên quan; phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.