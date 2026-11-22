Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE) thông qua góp vốn bằng tài sản để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).



Tài sản dùng để góp vốn là toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 (REE DHWP2) trị giá 500 tỷ đồng và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải3 (REE DHWP3) trị giá 900 tỷ đồng. Qua đó, REE sẽ rót thêm 1.400 tỷ đồng vào REE Energy.

Thời gian thực hiện tăng vốn trong quý IV/2026. Sau khi hoàn tất, REE Energy sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.500 tỷ đồng lên 11.900 tỷ đồng.

Nguồn: REE

Trong diễn biến liên quan, mới đây REE thông qua việc cho REE Energy thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Theo đó, REE Energy Finance sẽ có vốn điều lệ ban đầu là 1 triệu USD, tương đương 26,2 tỷ đồng, do REE Energy sở hữu 100% vốn. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.

Doanh nghiệp mới có trụ sở đặt tại tầng 6 và tầng 7, Tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM (trong phạm vi ranh giới của VIFC tại TP.HCM).

Pháp nhân mới sẽ do ông Nguyễn Quang Quyền làm Chủ tịch, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sẽ giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Trương Tiến Đạt làm Kế toán trưởng.

Ở chiều ngược lại, REE Energy đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (mã: SP2). Cụ thể, Năng lượng REE báo cáo đã hoàn tất bán toàn bộ 8,06 triệu cổ phiếu SP2 tương đương 39,12% vốn. Giao dịch thực hiện trong phiên 16/9/2026. Qua đó Năng lượng REE sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu SP2 nào.

Đối tác mua toàn bộ số cổ phiếu nói trên là CTCP Phát triển Năng lượng Hà Thành, qua đó nâng sở hữu lên 39,12% vốn Thủy điện Sử Pán 2.