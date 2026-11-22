Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát cơ cấu chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp, bảo đảm mức giảm tương ứng với mức giảm chi phí nhiên liệu tại thời điểm hiện tại. Các đơn vị cần điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, xử lý hành vi tăng giá không đúng quy định, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh giá cước phải bảo đảm phù hợp với biến động chi phí thực tế, góp phần bảo vệ quyền lợi hành khách và kiểm soát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố.