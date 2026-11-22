Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11/2026, cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) đóng cửa ở mức 36.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2,7% so với phiên trước. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của ACV trong hơn 6 năm qua.

Theo dữ liệu giá điều chỉnh, lần gần nhất cổ phiếu ACV đóng cửa ở mức tương đương hoặc thấp hơn là ngày 9/9/2020, với 35.477 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 3,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của ACV tại mức giá 36.500 đồng còn khoảng 130.800 tỷ đồng. Nếu tính theo mức giá 64.800 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 15/1/2026, giá trị vốn hóa doanh nghiệp đã thu hẹp hơn 101.000 tỷ đồng.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò chủ lực trong quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không tại Việt Nam, đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Bộ Tài chính đang nắm giữ hơn 95% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ACV ghi nhận doanh thu thuần 6.066 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.083 tỷ đồng, giảm 35,1%, tương ứng giảm hơn 1.127 tỷ đồng.

Theo giải trình của ACV, lợi nhuận đi xuống trong bối cảnh doanh thu suy giảm, trong khi giá vốn hàng bán tăng 28,8%. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh, từ khoảng 41 tỷ đồng lên gần 196 tỷ đồng. Ngoài ra, kể từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp không còn ghi nhận doanh thu từ dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý như cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ACV đạt 19.226 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.742 tỷ đồng, giảm 2,2%.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của ACV đạt khoảng 96.602 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 47.376 tỷ đồng, riêng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm hơn 44.129 tỷ đồng.



