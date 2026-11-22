Ông Nguyễn Đức Tài là một trong những doanh nhân gắn liền với sự phát triển của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Ông là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), doanh nghiệp đứng sau các chuỗi bán lẻ quen thuộc như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh.

Không chỉ được chú ý bởi những quyết định kinh doanh, ông Nguyễn Đức Tài còn thường xuyên gây ấn tượng với những phát ngôn thẳng thắn, đôi khi có phần khác biệt về quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, cạnh tranh và cách đối xử với khách hàng.

Dưới đây là 8 câu nói đáng chú ý của vị doanh nhân này, được Thế Giới Di Động tổng hợp từ các nguồn tin nội bộ và những cuộc phỏng vấn trên báo chí.

1. “Anh có hai sự lựa chọn. Thứ nhất anh tiếp tục ngồi làm thuê cho Nhật... Còn nếu cuộc chơi này thành công thì tôi bảo đảm với anh tương lai huy hoàng...”

Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)

Nội dung ông Tài nói khi thuyết phục ông Trần Huy Thanh Tùng, khi đó đang làm Kế toán trưởng một công ty của Nhật.

Anh có hai sự lựa chọn. Thứ nhất anh tiếp tục ngồi làm thuê cho Nhật. Bây giờ anh tính mỗi năm tăng lương 20% anh cộng lại hết trong 3 năm. Thu nhập anh bao nhiêu cho tôi con số đó. Tôi cam kết với anh một cái duy nhất thôi, nếu cuộc chơi này thất bại, anh em mình trắng tay, anh em mình đi bụi đời. Còn nếu cuộc chơi này thành công thì tôi bảo đảm với anh tương lai huy hoàng và con số anh cộng lại ngày hôm nay nếu tiếp tục đi làm thuê chỉ là hạt đậu phộng trong kho tàng.

2. “Nhân tài là gì? Thực ra tôi không quá quan tâm đến khái niệm này...”

Nhân tài là gì? Thực ra tôi không quá quan tâm đến khái niệm này. Nhiều công ty cần những người tài giỏi, có background tốt, từng có vị trí này, công việc kia nhưng Thế Giới Di Động chỉ cần ở vị trí đó, bạn có nhiều thông tin, có cái đầu logic để đưa ra quyết định. Chỉ cần hai yếu tố này, ngồi vào đúng vị trí thì sẽ phát huy được. Thế Giới Di Động sẵn sàng tạo môi trường để cá nước ngọt bơi tung tăng trong nước ngọt.

3. “Với tôi, thất bại là một phần của cuộc chơi"

"Với tôi, thất bại là một phần của cuộc chơi, muốn có được những điều mới mẻ, phải biết chấp nhận vài lần thất bại. Một người nếu quá sợ thất bại thì ngay cả đi làm công cũng không thể, chỉ lên núi gõ mõ là an toàn nhất".

4. “Quan hệ ông chủ - người lao động"

Nếu xem quan hệ ông chủ - người lao động là quan hệ kẻ mua – người bán thì chúng ta sẽ có một tổ hợp chiêu trò bởi một bên muốn mua rẻ và bên còn lại muốn bán đắt.

Ông Nguyễn Đức Tài tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Điện Máy Xanh - Ảnh: VnExpress

Chừng nào các bạn thay đổi mối quan hệ đó thành quan hệ đồng hành. Chúng ta cùng nhau đồng hành và nếu có thành quả thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Khi đó doanh nghiệp sẽ đi rất nhanh... Người lao động là những người thực sự nhạy cảm. Họ biết đâu là chiêu trò giữ người, đâu là tấm lòng chia sẻ. Phần lớn nhân sự chỉ chỉ cho bạn chiêu trò để giữ người, còn tấm lòng thì chẳng ai dạy được ai.

5. “MWG không có người sử dụng lao động và người lao động"

MWG không có người sử dụng lao động và người lao động. MWG chỉ có một thủy thủ đoàn 45.000 người cùng ra khơi đánh cá và cùng chia sẻ thành quả. Số đông nhân viên dù ở bất kỳ vị trí nào đều muốn làm thật ăn thật. Rất ít nhân viên muốn làm thật ăn dối.

6. Chi tiền cho nhân viên và khách hàng là đầu tư

Mọi thứ chi ra đều là phí, nhưng có 2 khoản chi không phí là chi cho nhân viên và khách hàng. Những khoản đó là khoản đầu tư đáng giá của doanh nghiệp, nôm na có thể hiểu là khoản đầu tư cho con đi học, nếu thấy trường khác tốt hơn dù giá có cao hơn, chúng ta vẫn sẵn sàng cho con chuyển qua. Thế nên cần phải lắng nghe nhân viên để thay đổi kịp thời, song song hãy xem tiền trả cho nhân viên và khách hàng là tiền đầu tư.

7. Khách hàng là số 1, nhân viên là số 2

Tôi đưa ra thứ tự ưu tiên cho mọi hành động hay hướng đi trong công ty này: Khách hàng là vị trí số một, nhân viên là vị trí số hai, những người bỏ ra một tỉ USD đầu tư cổ phiếu là vị trí số ba.

Ai làm kinh doanh về dịch vụ cũng nói khách hàng là số 1, nhưng nhân viên của các bạn sẽ coi khách hàng hay túi tiền của khách hàng mới là số 1?

Sự hài lòng của khách hàng khác với tiền mà khách hàng mang lại. Ngày nào bạn sẵn sàng nói với khách hàng rằng "Điện thoại này phức tạp lắm, không hợp với anh đâu. Em có cái này rẻ hơn mà anh xài rất thích", thì khách hàng không bao giờ bỏ bạn.

8. Niềm tin của Thế Giới Di Động

Khách hàng là người duy nhất quyết định số phận của một hệ thống bán lẻ. Niềm tin mạnh mẽ này là thứ không bao giờ được thay đổi tại Thế Giới Di Động.