Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật, CTCP GSM VN Holding đã tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng, từ 53.892 tỷ đồng lên 57.892 tỷ đồng, tương đương mức tăng 7,4%.

Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp chỉ trong chưa đầy một tháng. Trước đó, ngày 20/10, GSM VN Holding đã nâng vốn điều lệ từ 43.313 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng, tăng gần 10.579 tỷ đồng.

Qua hai đợt điều chỉnh liên tiếp, quy mô vốn của GSM VN Holding đã tăng tổng cộng gần 14.600 tỷ đồng, tương đương 33,7% so với thời điểm thành lập hồi tháng 3/2026.

Theo hồ sơ mới nhất, trong tổng vốn điều lệ gần 57.892 tỷ đồng, có 4.000 tỷ đồng được ghi nhận góp bằng đồng Việt Nam, chiếm 6,9%. Phần còn lại gần 53.892 tỷ đồng, tương đương 93,1%, được phân loại là tài sản khác.

Cùng với việc tăng vốn, cơ cấu cổ phần của GSM VN Holding cũng có sự thay đổi. Doanh nghiệp hiện có hơn 5,8 tỷ cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, khoảng 2,4 tỷ cổ phần phổ thông, tương ứng 42% vốn điều lệ. Hơn 3,36 tỷ cổ phần còn lại thuộc nhóm cổ phần ưu đãi khác, chiếm 58%. Toàn bộ 400 triệu cổ phần phát hành thêm trong lần điều chỉnh này đều là cổ phần ưu đãi khác. Số lượng cổ phần phổ thông không thay đổi.

Về cơ cấu cổ đông, Smart & Green Trans Limited, doanh nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), hiện nắm giữ hơn 2,4 tỷ cổ phần phổ thông của GSM VN Holding, với giá trị tính theo mệnh giá hơn 24.250 tỷ đồng. Con số này tương đương khoảng 42% vốn điều lệ, nhưng chiếm gần như toàn bộ lượng cổ phần phổ thông của GSM VN Holding.

GSM VN Holding được thành lập ngày 9/3/2026 với vốn điều lệ ban đầu hơn 43.313 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 5 cổ đông sáng lập, gồm Tập đoàn Vingroup và bốn thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Tại thời điểm thành lập, ông Phạm Nhật Vượng nắm 44,99% vốn, bà Phạm Thu Hương sở hữu 34,97%. Hai người con trai là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người nắm khoảng 7,515%, trong khi Vingroup sở hữu 5,01%.

Bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã có sự thay đổi. Hiện ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, còn ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Tổng Giám đốc. Trước đó, vị trí Chủ tịch HĐQT do bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm, còn ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức Tổng Giám đốc.

Liên quan đến cơ cấu sở hữu, hồi tháng 6/2026, HĐQT Vingroup đã thông qua việc nhận quyền chuyển nhượng cổ phần và vốn góp từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cùng những người có liên quan.

Theo đó, Vingroup có quyền nhận chuyển nhượng lượng cổ phần ưu đãi dự kiến tương ứng 29,99% vốn điều lệ GSM VN Holding, đồng thời nhận chuyển nhượng phần vốn góp dự kiến tương đương 30% vốn điều lệ Smart & Green Trans Limited.

Việc GSM VN Holding liên tục tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Green SM đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế và đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hồng Kông. Theo thông tin Reuters công bố hồi tháng 9/2026, đại diện GSM cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu thực hiện IPO tại Hồng Kông vào năm 2028, đồng thời hướng đến việc mở rộng hoạt động tại Mỹ và châu Âu.



