Chia sẻ với chúng tôi, anh Phí Lân Khoa - nhà sáng lập thương hiệu Tiny Cafe cho biết đã khép lại hành trình làm việc tại Public Bank Việt Nam sau hơn 16 năm gắn bó.

Nhìn lại hành trình từ khi gia nhập ngân hàng vào tháng 7/2010, anh Khoa cho biết bản thân khi ấy mới 27 tuổi. Trong thời gian làm việc tại Public Bank Việt Nam, anh Khoa từng trải qua nhiều vị trí, bộ phận khác nhau, từ kiểm toán nội bộ đến kiểm soát tuân thủ. Trước khi nghỉ việc vào tháng 10/2026, anh giữ chức chuyên viên cao cấp (SO2) tại Phòng Kiểm soát tuân thủ.

Như vậy, trong khoảng 10 năm phát triển Tiny Cafe, anh Khoa vẫn duy trì công việc chuyên môn tại ngân hàng. Đây là quãng thời gian anh theo đuổi song song hai vai trò: một nhân sự trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và một người kinh doanh trong ngành F&B.

Sau hơn 16 năm, ở tuổi 43, anh quyết định khép lại một giai đoạn sự nghiệp với nhiều kỷ niệm và những mối quan hệ đồng nghiệp đáng trân trọng.

Theo anh Khoa, nghỉ việc tại Public Bank Việt Nam lần này xuất phát từ những thay đổi trong chính sách của ngân hàng không còn phù hợp với bản thân. Điều này anh đã nhận thức từ lâu và xác định sớm muộn cũng phải đối mặt.

Vì vậy, khi quyết định nghỉ việc được đưa ra, anh Khoa cho rằng đây là thời điểm phù hợp để khép lại công việc tại ngân hàng. Sau nhiều năm duy trì song song hai vai trò, anh muốn dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho Tiny Cafe, thay vì tiếp tục phải phân chia sự tập trung như trước.

Anh Khoa chia sẻ khoảnh khắc cùng các đồng nghiệp tại ngân hàng Public Bank Việt Nam.

Khép lại hành trình làm "banker", anh Khoa cho biết sẽ dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn để phát triển Tiny Cafe. Hiện Tiny Cafe có 15 cơ sở đang hoạt động. Anh kỳ vọng trong 12-18 tháng tới, thương hiệu có thể tiến thêm một bước trong quá trình mở rộng, tùy thuộc vào năng lực tài chính và khả năng quản trị của doanh nghiệp.

Năm 2014, anh Phí Lân Khoa quyết định thử sức trong lĩnh vực F&B bằng việc mở một quán cà phê, dù trước đó chưa có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành này.

Chia sẻ về quyết định khởi nghiệp, anh Khoa cho biết thời điểm đó, công việc văn phòng khiến anh cảm thấy nhàm chán, thời gian trôi qua thiếu ý nghĩa. Anh muốn bắt đầu một công việc mới mẻ và có giá trị hơn. Sau khi tìm hiểu, anh chọn mở quán cà phê bởi cho rằng đây là mô hình khởi sự tương đối đơn giản, dễ kiếm tiền. Đồng thời, mở quán cà phê cũng là xu hướng khởi nghiệp phổ biến lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo mô hình quán cà phê đại trà, Tiny Cafe được anh Khoa định hình theo phong cách vintage với không gian mang dấu ấn riêng. Điểm dễ nhận thấy là những giá sách lớn, bàn rộng, khu vực hút thuốc riêng cùng các món đồ trang trí độc đáo. Nội thất trong quán kết hợp nhiều phong cách, từ những bộ salon tay cong gợi nhớ thập niên 1980-1990 đến không gian nhà sàn mang màu sắc dân tộc. Âm nhạc cũng được lựa chọn theo hướng du dương, nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái cho khách hàng.

Theo anh Khoa, việc lựa chọn phong cách vintage đồng nghĩa với phân khúc khách hàng không quá rộng. Tuy nhiên, đây lại chính là định hướng cốt lõi của Tiny Cafe. Thay vì phục vụ số đông, quán tập trung vào nhóm khách hàng trí thức, đề cao sự yên tĩnh và trải nghiệm.

Bên cạnh đầu tư không gian, chủ quán cũng chú trọng chất lượng đồ uống và phong cách phục vụ. Khách đến Tiny Cafe được yêu cầu tuân thủ hai nguyên tắc: không gây ồn ào và chỉ hút thuốc tại khu vực quy định.

Việc kiên định với định vị riêng, từ thiết kế không gian đến quy tắc phục vụ, giúp Tiny Cafe tạo dấu ấn khác biệt và từng bước xây dựng được tệp khách hàng trung thành.



