10 năm phát triển từ nền tảng công nghệ và sức mạnh đối tác

Trong kinh doanh bán lẻ, mỗi điểm bán sở hữu những giá trị vượt ra ngoài hoạt động giao dịch: vị trí, lưu lượng khách hàng và khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Khai thác hiệu quả các nguồn lực này đòi hỏi sự kết hợp giữa hạ tầng, công nghệ và mạng lưới đối tác. Đây cũng là định hướng AWING theo đuổi trong suốt 10 năm phát triển.

Từ nền tảng công nghệ kết nối các điểm chạm thực tế, AWING từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác với thương hiệu, chuỗi bán lẻ và đơn vị hạ tầng. Mỗi nhóm đối tác đóng góp một nguồn lực riêng: nhà bán lẻ cung cấp không gian và lưu lượng khách hàng; thương hiệu có nhu cầu tiếp cận người tiêu dùng; đối tác hạ tầng mở rộng phạm vi kết nối. Công nghệ đóng vai trò liên kết các nguồn lực này thành một hệ sinh thái có khả năng khai thác thương mại.

Ông Vũ Thành Công, CEO AWING, phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm với chủ đề "The Next Chapter", diễn ra ngày 13/11 tại GEM Center, TP HCM, AWING đón gần 800 khách mời là đại diện các thương hiệu, nhà bán lẻ và đối tác hạ tầng. Sự kiện đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển, đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng đối tác trong quá trình xây dựng nền tảng.

Đại diện AWING chia sẻ: "Một nền tảng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng cùng một hệ sinh thái mạnh. Quý vị chính là một phần của nền tảng AWING mà chúng tôi đang kiến tạo".

Quan điểm này cho thấy chiến lược phát triển của AWING đặt trọng tâm vào giá trị hợp tác dài hạn. Năng lực nền tảng được củng cố qua mạng lưới đối tác, trong khi quy mô hệ sinh thái mở ra thêm cơ hội khai thác cho từng thành viên.

The Next Chapter: Tối ưu giá trị điểm bán, mở rộng cơ hội tăng trưởng

Bước vào giai đoạn mới, AWING công bố định vị "Real-World Intelligence for Business Growth", tập trung khai thác dữ liệu và trí tuệ từ thế giới thực để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh. Cùng với đó, doanh nghiệp ra mắt hệ sinh thái sáu giải pháp, gồm bốn giải pháp thương mại và hai nền tảng công nghệ.

Hệ sinh thái giải pháp của AWING được thiết kế để kết nối ba nguồn lực: nhu cầu tiếp cận khách hàng của thương hiệu, mạng lưới điểm bán của nhà bán lẻ và hạ tầng sẵn có của các đối tác. Thông qua việc kết hợp dữ liệu, công nghệ quảng cáo, triển khai truyền thông và đo lường hiệu quả, AWING tạo cơ sở để đưa các nguồn lực này vào một mô hình khai thác thương mại có tính hệ thống.

Mô hình này mở ra dư địa tăng trưởng cho từng nhóm đối tác. Với thương hiệu, mạng lưới điểm bán trở thành kênh tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh mua sắm thực tế, bổ sung cho các kênh truyền thông hiện hữu. Với nhà bán lẻ và đơn vị sở hữu hạ tầng, lưu lượng khách hàng cùng tài sản sẵn có có thể được khai thác thêm thông qua hoạt động truyền thông và quảng cáo. Trong khi đó, nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào một mạng lưới thương mại dựa trên hạ tầng hiện hữu, được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ và nhu cầu từ nhiều nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Thay vì vận hành từng điểm bán riêng lẻ, AWING hướng đến kết nối chúng thành một mạng lưới có khả năng mở rộng quy mô và tạo doanh thu từ nhiều hoạt động thương mại. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu suất khai thác tài sản, đồng thời tạo thêm động lực hợp tác giữa thương hiệu, nhà bán lẻ, đơn vị sở hữu hạ tầng và nhà đầu tư.

Nền tảng ACM do AWING tự phát triển, với độ tin cậy vận hành được công bố ở mức 99,99%, là cơ sở công nghệ hỗ trợ hệ sinh thái hoạt động ổn định và mở rộng quy mô. Bên cạnh thị trường trong nước, AWING hiện đã mở rộng hoạt động sang sáu thị trường quốc tế gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Lào và Nhật Bản.

Trong giai đoạn tiếp theo, bài toán của AWING là nâng cao hiệu quả khai thác trên từng điểm chạm, đồng thời mở rộng quy mô mạng lưới. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa công nghệ, hạ tầng và năng lực thương mại của các đối tác, nhằm chuyển hóa nguồn lực sẵn có thành giá trị kinh doanh cụ thể.

Với định hướng đó, The Next Chapter là chương phát triển mới của AWING và toàn bộ hệ sinh thái đối tác. Trên nền tảng công nghệ, hạ tầng và mạng lưới đã xây dựng trong 10 năm, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng đến mô hình tạo doanh thu và giá trị tăng trưởng cho thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà đầu tư.